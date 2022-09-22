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ТАСС

Столтенберг: НАТО не видит изменений в состоянии готовности российских ядерных сил

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Ракетный комплекс «Ярс»
Ракетный комплекс «Ярс».
Источник изображения: Global Look Press

Альянс продолжает внимательно следить за ситуацией, добавил генсек

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. НАТО пока не наблюдает каких-либо изменений в состоянии готовности российских ядерных сил, однако продолжает внимательно следить за ситуацией. Об этом заявил в среду на онлайн-форуме Reuters Next ("Рейтер некст") генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы контактируем с российской стороной и внимательно следим за ее действиями. Пока что мы не наблюдали каких-либо изменений в российской ядерной стратегии и готовности ее сил. Однако мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и сохраняем бдительность ", - сказал он.

Столтенберг также утверждал, что Россия "не сможет победить в ядерном конфликте", а применение ядерного оружия Москвой будет иметь для нее "беспрецедентные последствия". 

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Страны
Россия
Проекты
NATO
Ядерный щит
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