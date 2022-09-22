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РИА Новости

"Ростех" объявил о наращивании производства военной техники

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Эмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Госкорпорация "Ростех", на которую приходится 40% всего гособоронзаказа (ГОЗ), нарастит производственные мощности по выпуску военной техники в связи с объявленной в России частичной мобилизацией, сообщили в среду в РИА Новости в корпорации.

Как отметили в компании, на "Ростех" возложена большая ответственность - обеспечение ВС РФ современными вооружениями, военной и специальной техникой, и в условиях объявленной президентом РФ частичной мобилизации и мер по наращиванию темпов исполнения ГОЗ эта ответственность стала еще выше.

"Уже сегодня на многих предприятиях "Ростеха" введен особый режим работы: сотрудники трудятся сверхурочно, нередко в выходные дни. Мы продолжим наращивать свои производственные мощности, чтобы выполнить поставленные перед корпорацией задачи. Мы верим, что наш вклад в общее дело поможет России одержать верх и выйти победителем", - сказали в "Ростехе".

Там добавили, что на долю холдингов и предприятий, входящих в госкорпорацию, сегодня приходится до 40% всего гособоронзаказа страны. Предприятия корпорации выпускают боевые самолеты, вертолеты, бронетехнику, артиллерийские системы, высокоточное оружие, средства РЭБ, системы связи, разведки и другие средства.

В "Ростехе" добавили, что в условиях проведения специальной военной операции на Украине специалисты корпорации тесно взаимодействуем с Минобороны РФ и оперативно решают все возникающие вопросы.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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