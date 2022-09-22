Госсекретарь Совбеза Белоруссии заявил, что в республике вопрос мобилизации не стоит

Дать отпор республика готова теми силами и средствами, которые для этого предназначены, подчеркнул Александр Вольфович

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Вопрос мобилизации не стоит на повестке дня в Белоруссии, силовой блок страны в состоянии ответить на угрозы. Об этом заявил в среду журналистам госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович после состоявшейся в Москве встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

"Мобилизация - это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены: тем силовым блоком, тем составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по обороне своей страны и конституционного строя на своей территории", - цитирует госсекретаря Совбеза агентство БелТА.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой в зону специальной военной операции. Призыв не коснется студентов и военнослужащих-срочников, мобилизации подлежат только граждане, прошедшие военную службу и имеющие военно-учетную специальность. Глава военного ведомства подчеркнул, что мобилизация проводится в первую очередь для контроля над освобожденными в ходе спецоперации территориями.