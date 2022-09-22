ВВС ЮАР подписали с Saab контракт на обслуживание истребителей JAS-39 "Грипен"

ЦАМТО, 21 сентября. Компания Saab 19 сентября объявила о подписании контракта на проведение технического обслуживания, ремонта и поддержки истребителей JAS-39C/D "Грипен" ВВС ЮАР.

Стоимость заказа составляет 333 млн. шведских крон (532 млн. южноафр. рэндов). Работы будут выполняться в течение трех лет – с 2022 по 2025 гг. Помимо обслуживания и ремонта самолетов, предусмотрены незначительные обновления систем поддержки и обучения "Грипен" ВВС ЮАР.

Как сообщает Defenceweb.co.za, из-за ограниченного бюджета новый контракт на поддержку распространяется на 13 самолетов. Остальные 12 останутся на хранении.

По данным директора African Defense Review Даррена Оливье, фактическая стоимость проекта для Минобороны ЮАР составит около 650 млн. рэндов, поскольку в базовую стоимость не были включены НДС, транспортные расходы и колебания обменного курса.

Как сообщал ЦАМТО, ЮАР являются первым экспортным заказчиком самолетов "Грипен". Истребители JAS-39 "Грипен" были поставлены МО ЮАР в рамках контракта, подписанного с компаниями Saab и BAE Systems в 1999 году. Соглашение стоимостью 2,2 млрд. долл. предусматривало поставку ВВС ЮАР 26 многоцелевых истребителей JAS-39 "Грипен" (17 одноместных JAS-39С и 9 двухместных JAS-39D), а также 24 УТС углубленной подготовки "Хок" Mk.120.

Первый серийный двухместный истребитель JAS-39D "Грипен" с бортовым номером SA01 ВВС ЮАР получили 30 апреля 2008 года. Последние четыре истребителя были переданы ВВС ЮАР в сентябре 2012 года. Один из самолетов был списан после наземного инцидента.

Первый долгосрочный контракт на обеспечение обслуживания истребителей JAS-39 "Грипен" ВВС ЮАР в течение 2013-2016 годов Государственное агентство по закупкам Armscor заключило с Saab в декабре 2013 года.

Командование ВВС ЮАР вынуждено было прекратить летную эксплуатацию "Грипен" в сентябре 2021 года из-за проблем с финансированием, что привело к задержке подписания нового контракта на техническое обслуживание с компаниями Saab и GKN (производители планера и двигателя). После заключения нового контракта на техническое обслуживание, самолеты вновь поднялись в воздух в преддверии выставки AAD-2022.