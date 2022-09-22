Войти
ЦАМТО

ВВС ЮАР подписали с Saab контракт на обслуживание истребителей JAS-39 "Грипен"

211
0
0
South_Africa _SAAB_JAS-39D_Gripen
SAAB JAS 39D Gripen ВВС ЮАР. Источник: www.airplane-pictures.net.

ЦАМТО, 21 сентября. Компания Saab 19 сентября объявила о подписании контракта на проведение технического обслуживания, ремонта и поддержки истребителей JAS-39C/D "Грипен" ВВС ЮАР.

Стоимость заказа составляет 333 млн. шведских крон (532 млн. южноафр. рэндов). Работы будут выполняться в течение трех лет – с 2022 по 2025 гг. Помимо обслуживания и ремонта самолетов, предусмотрены незначительные обновления систем поддержки и обучения "Грипен" ВВС ЮАР.

Как сообщает Defenceweb.co.za, из-за ограниченного бюджета новый контракт на поддержку распространяется на 13 самолетов. Остальные 12 останутся на хранении.

По данным директора African Defense Review Даррена Оливье, фактическая стоимость проекта для Минобороны ЮАР составит около 650 млн. рэндов, поскольку в базовую стоимость не были включены НДС, транспортные расходы и колебания обменного курса.

Как сообщал ЦАМТО, ЮАР являются первым экспортным заказчиком самолетов "Грипен". Истребители JAS-39 "Грипен" были поставлены МО ЮАР в рамках контракта, подписанного с компаниями Saab и BAE Systems в 1999 году. Соглашение стоимостью 2,2 млрд. долл. предусматривало поставку ВВС ЮАР 26 многоцелевых истребителей JAS-39 "Грипен" (17 одноместных JAS-39С и 9 двухместных JAS-39D), а также 24 УТС углубленной подготовки "Хок" Mk.120.

Первый серийный двухместный истребитель JAS-39D "Грипен" с бортовым номером SA01 ВВС ЮАР получили 30 апреля 2008 года. Последние четыре истребителя были переданы ВВС ЮАР в сентябре 2012 года. Один из самолетов был списан после наземного инцидента.

Первый долгосрочный контракт на обеспечение обслуживания истребителей JAS-39 "Грипен" ВВС ЮАР в течение 2013-2016 годов Государственное агентство по закупкам Armscor заключило с Saab в декабре 2013 года.

Командование ВВС ЮАР вынуждено было прекратить летную эксплуатацию "Грипен" в сентябре 2021 года из-за проблем с финансированием, что привело к задержке подписания нового контракта на техническое обслуживание с компаниями Saab и GKN (производители планера и двигателя). После заключения нового контракта на техническое обслуживание, самолеты вновь поднялись в воздух в преддверии выставки AAD-2022.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ЮАР
Продукция
Gripen NG
Компании
BAE Systems
Похожие новости
05.04.2012
Последние четыре «Грипена» для ВВС ЮАР остались в Швеции для участия в совместных учениях Lion Effort
23.06.2011
Saab валит на BAE «неизвестные денежные переводы» в ЮАР по линии СП
01.04.2011
ЮАР модернизирует учебные самолеты Hawk
22.09.2008
ВВС ЮАР приняли на вооружение 4 истребителя JAS-39 Gripen
15.05.2008
ВВС ЮАР приняли на вооружение первый JAS-39D Gripen
12.01.2007
Великобритания обратилась к ЮАР за помощью в расследовании коррупционного скандала вокруг "БАе системз"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 05:43
  • 32478
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.09 03:15
  • 2
Карфаген, то есть «Северный поток», должен быть разрушен!
  • 22.09 03:07
  • 2
В Госдуме призвали сажать в тюрьму агитирующих жертвовать деньги противнику
  • 21.09 23:16
  • 6
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 21.09 22:44
  • 17
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 21.09 22:15
  • 51
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 21.09 21:55
  • 2
Новая книга ЦАСТ о сражениях в условиях плотной застройки. Объявляем конкурс на лучшее название
  • 21.09 21:25
  • 2
Путин заявил об эффективности российской военной техники
  • 21.09 19:38
  • 1
Путин отметил успехи вооружения РФ в противостоянии западному оружию на Украине
  • 21.09 13:51
  • 1
Американские ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине
  • 21.09 12:29
  • 5
Разработка самолёта CR929 началась практически заново
  • 21.09 07:50
  • 1
Предприятия ОПК перестраивают производство, заявил Путин
  • 20.09 23:14
  • 3
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 20.09 14:49
  • 9
Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
  • 20.09 13:41
  • 1
Компания SpaceX вывела в космос 54 спутника для сети Starlink