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РИА Новости

Для частичной мобилизации достаточно призвать резервистов, заявил Зюганов

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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Глава КПРФ Зюганов: для частичной мобилизации будет достаточно призвать резервистов

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Для проведения частичной мобилизации будет достаточно призвать часть российских резервистов, поэтому "мамы, волнующиеся за своих детей", могут успокоиться, заявил лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

"Хочу успокоить всех, в том числе и мам, которые абсолютно правильно волнуются за своих детей… Если только лишь некоторых из них (резервистов - ред) призвать на службу и обеспечить им соответствующие подготовку и оснащение, они в состоянии выполнить любую боевую задачу. Для этого у страны есть возможность и есть мужество, чтобы принять такого рода решение", - заявил он журналистам.

Зюганов отметил, что в стране "носят погоны почти три миллиона человек".

"Это огромная, хорошо оснащенная и обученная армия, которая прошла испытания и Афганской войной, и чеченскими неурядицами, и Сирией, и оперативной обстановкой на Донбассе. Там вполне достаточно профессиональных и грамотных людей", - сказал депутат.

Зюганов подчеркнул, что во время частичной мобилизации востребованы будут те, "кто в состоянии управлять сухопутными войсками, обеспечивать необходимую связь и ПВО – их тоже в резерве достаточно много".

"Мы не можем проиграть битву за Донбасс, битву за мир нацистам, фашистам и бандеровцам. Полностью согласен с обращением нашего президента и основными пунктами, которые там изложены", - заключил он.

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у России огромный мобилизационный ресурс, в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов при общем количестве в 25 миллионов.

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Страны
Афганистан
Россия
Сирия
Персоны
Зюганов Геннадий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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