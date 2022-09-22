"Студентов не берем": кого отправят в Донбасс

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Андрей Коц, Мария Марикян. В России 21 сентября объявили частичную мобилизацию. Этой меры руководство страны избегало долгие семь месяцев. Но сейчас окончательно ясно: успешно завершить специальную военную операцию армией мирного времени практически невозможно. Нужно больше людей, больше обученной пехоты. О том, какие направления развития Вооруженных сил обозначил министр обороны Сергей Шойгу, — в материале РИА Новости.

Призыв на фронт

В ходе частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов. Это 1,1 процента общего мобилизационного ресурса, который составляет 25 миллионов человек.

Сергей Шойгу отметил, что о призыве студентов "речь не идет и не будет идти ни при каких условиях". В зону военной операции также не направят солдат-срочников.

В первую очередь мобилизуют тех, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, а также боевой опыт. "Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию", — подчеркнул министр. И уточнил, что все получат статус военнослужащих по контракту.

Нашивки на военную форму Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Могут призвать и выпускников военных кафедр, если понадобятся их специальности. "Если нет, они продолжат спокойно трудиться на благо родины на предприятиях ОПК", — сказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Всем работникам ОПК полагается отсрочка от призыва.

Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению боевых задач. Это нужно для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных регионов. "Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, надо закреплять, эти территории надо контролировать", — пояснил Шойгу.

"Хотя Украина уже потеряла значительную часть военной техники и личного состава, ВСУ сохраняют боеспособность, — говорит РИА Новости вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов. — В последнее время наблюдается интернационализация конфликта — в рядах украинской армии все больше иностранных наемников и военных советников. В некоторых подразделениях их большинство. Плюс прошло уже несколько волн мобилизации. Украинских военных на фронте банально больше, чем наших. А чтобы наступать, нужно иметь численное превосходство".

Соколов напомнил, что Россия ввела на Украину относительно малочисленный контингент — 120-150 тысяч. При этом в довоенных ВСУ было порядка 200 тысяч. Если суммировать все силовые подразделения, то под ружье Киев может поставить миллион. Мобилизационный ресурс России, по словам Шойгу, — 25 миллионов.

Мужчина переодевается в военную форму Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Люди без опыта не нужны

Секретарь президентского Совета по правам человека Александр Точенов уточнил, что ограниченно годных к службе нельзя мобилизовать по закону.

"Согласно указу, увольняться будут только по трем показателям: по состоянию здоровья, достижению предельного возраста, по решению суда, если осужден", — добавил Точенов.

Юридического запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки.

База мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления полностью готовы, отметил Шойгу. Главам регионов уже поручено обеспечить призыв в срок. Оперативно отреагировали в Рязанской, Пермской, Курской, Волгоградской областях, также в Санкт-Петербурге и Туве. Создаются призывные комиссии, населению разъясняют указ. Особо подчеркивается, что людей без опыта не призовут.

"Президент четко и ясно сказал, что речь идет о тех, у кого есть военно-учетная специальность, — говорит военный эксперт Александр Жилин. — Это люди, служившие в Вооруженных силах, с подготовкой. У них в военном билете написано: танкист, артиллерист, пехотинец и так далее. Если призвать офисный планктон, они навоюют немного".

Потеряли полсостава

Глава оборонного ведомства сообщил, что украинская сторона в ходе спецоперации потеряла половину личного состава. "На начальном этапе в Вооруженных силах Украины было 201-202 тысячи человек. За это время больше 100 тысяч их потерь. При этом погибших — 61 207 и раненых — 49 368", — сказал он.

Потери российской армии — 5937 человек. Больше 90% раненых вернулись в строй — благодаря медикам.

Россия ведет боевые действия не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом, напомнил Шойгу. И добавил: Украина полностью лишилась собственного оружия, остававшегося еще с советских времен. Европейские страны, у которых также было оружие, изготовленное в СССР, ради Киева "вычистили все, что у них было, все склады, и тщательно их подмели".

Самый яркий пример — Польша, передавшая Украине модернизированные советские танки Т-72М. По сути дела, Войско польское осталось без тяжелой бронетехники. А немецкие "Леопарды", американские "Абрамсы" и южнокорейские "Черные пантеры" союзники поставлять пока не спешат.

Тем не менее Украина спешно вооружается. До осенней распутицы у ВСУ есть возможность ударить по нескольким направлениям. В ближайшие дни стоит ожидать обострения по всей линии фронта. Киев вряд ли упустит шанс атаковать российские части и соединения, пока их не пополнили резервисты, и нанести ракетно-артиллерийские удары по местам проведения референдума.