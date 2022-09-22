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РИА Новости

Совбез призвал обновить документы о безопасности Союзного государства

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Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Совбез: надо обновить документы о безопасности Союзного государства из-за действий Запада

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Усиление военной группировки НАТО у границ России и Белоруссии - это серьезный повод для обновления основополагающих стратегических документов по вопросам безопасности Союзного государства, к такому выводу пришли участники российско-белорусских консультаций по безопасности, прошедших в среду в Москве, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

"Стороны пришли к совместному заключению, что шаги США по разрушению существующей архитектуры мировой безопасности и усиление военной группировки НАТО у границ России и Белоруссии является серьезным поводом для актуализации основополагающих стратегических документов по вопросам безопасности Союзного государства с учетом уже имеющегося совместного опыта по разработке таких документов", - говорится в сообщении.

Экспертные консультации провели заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Александр Неверовский с участием представителей министерств и ведомств двух стран.

"Рассмотрены современные вызовы и угрозы безопасности России и Белоруссии со стороны Украины, вопросы сотрудничества двух стран в сфере обеспечения биологической безопасности и взаимодействия в области стратегического планирования", - отмечается в сообщении.

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