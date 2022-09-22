Тяжёлый ударный беспилотник «Сириус» получил собственную систему спутниковой связи

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Тяжелый разведывательно-ударный беспилотник "Сириус", разработанный российской компанией "Кронштадт", получил собственную систему спутниковой связи, причем она устанавливается по умолчанию, это подразумевает конструкция БПЛА. Об этом сообщил источник в российском ОПК.

Беспилотник "Сириус" способен управляться через спутниковую связь, что позволяет увеличить дальность применения дрона. Модуль спутниковой связи в беспилотник устанавливается по умолчанию, причем он имеет определенную долю унификации и может устанавливаться и на другие беспилотники. В настоящее время БПЛА проходит испытания, его очень ждут в войсках, военные неоднократно заявляли о нехватке ударных беспилотников. По планам военных серийные поставки "Сириуса" должны начаться в войска в 2023 году, но как будет на самом деле неизвестно. На официальном сайте компании "Кронштадт" какой-либо информации об этом нет.

Новый ударный беспилотник "Сириус" будет оснащаться собственной системой спутниковой связи

- приводит ТАСС слова источника.

Ударный беспилотник "Сириус" является более тяжелым вариантом "Ориона" со спутниковым управлением и возможностью взаимодействия с пилотируемой авиацией. Из-за оснащения двумя двигателями "Сириус" имеет больший радиус действия и большую полезную нагрузку. Относится к средневысотным беспилотникам большой продолжительности полета. Конструктивно представляет собой летательный аппарат нормальной аэродинамической схемы с тонким фюзеляжем, прямым крылом большого размаха и V-образным оперением. Силовая установка включает два турбовинтовых двигателя.

Размах крыла - 23 м, длина – до 9 м. Максимальная взлетная масса - 2 - 2,5 тонны (предварительно), из которых 1 т приходится на топливо. Полезная нагрузка – 450 кг (на внешней подвеске – 300 кг). Высота полета - 7 тысяч метров, крейсерская скорость - 180 км/час.