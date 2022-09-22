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Правительство выделит необходимые для проведения частичной мобилизации средства

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Правительство РФ определит категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку

Правительство России выделит средства на проведение частичной мобилизации. Об этом в среду, 21 сентября, сообщает пресс-служба правительства.

«Также глава государства поручил правительству принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале правительства.

Кроме этого, правительство в ближайшее время определит категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку.

Ранее в среду президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Документ опубликован на сайте Кремля. В нем говорится, что призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе. Они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации на Украине.

О начале частичной мобилизации президент объявил утром, выступая с обращением к гражданам. По его словам, эта мера принята для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.

Мобилизационные мероприятия начнутся уже с сегодняшнего дня. Губернаторам поручили обеспечить призыв в количестве и в сроки, которые Минобороны РФ определит для каждого региона.

По данным министра обороны России Сергея Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тыс. человек. Он также поручил командующим войсками военных округов организовать «тесное взаимодействие» с регионами в вопросах частичной мобилизации.


24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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