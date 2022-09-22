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Венгрию лишат миллиардов евро за демарш против антироссийских санкций

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: © РИА Новости Илья Питалев

Венгрия предостерегла ЕС от дальнейших санкций против России

Дальнейшие санкции ЕС против России навредят лишь самому блоку, пишет Oil Price со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто. В ответ исполнительный директор ЕС призвал задержать обещанный Венгрии транш в размере 7,5 миллиарда евро.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Peter Szijjarto) призвал чиновников ЕС избегать разговоров о дальнейших санкциях против России в связи с конфликтом на Украине, повторив предостережение Будапешта, что этот шаг нанесет ущерб всем 27 членам блока.

"Евросоюз должен, наконец, перестать даже упоминать восьмой пакет санкций и прекратить рассматривать меры, которые лишь углубят и усугубят кризис энергоснабжения", — заявил Сийярто.

Венгрия — член ЕС и НАТО, но особенно зависит от российского газа и в меньшей степени от нефти.

Венгерские лидеры, в том числе премьер-министр Виктор Орбан, раскритиковали решение Москвы начать боевые действия на Украине, однако сопротивляются карательным мерам против России (включая газовые, нефтяные и иные санкции), а также неоднократно встречались с российскими лидерами.

Отношения Будапешта с Брюсселем постепенно охлаждаются из-за разногласий по поводу верховенства права и других политических вопросов. В результате Венгрия может лишиться субсидий ЕС на миллиарды евро.

Орбан, переизбравшийся в апреле на четвертый срок подряд, ранее в этом году заявил, что Запад сам "прострелил себе легкие" своими беспрецедентными торгово-экономическими санкциями и иными карательными мерами против России.

Его правительство активно сопротивлялось санкциям и военным поставкам Украине и продолжало крепить отношения с Москвой, вплоть до переговоров об очередном увеличении поставок российского газа.

В начале сентября Орбан единственный среди западных лидеров приехал в Москву на похороны бывшего советского лидера Михаила Горбачева, а в июле Россию неожиданно посетил Сийярто.

19 сентября представитель Кремля похвалил венгерское руководство за готовность Будапешта отстаивать "суверенную позицию" внутри ЕС.

Критики в Брюсселе обвинили Орбана и его партию "Фидес" в отступлении от демократии, коррупции, нападках на свободные СМИ и права ЛГБТ за 12 лет пребывания у власти.

На прошлой неделе Европейский парламент одобрил резолюцию, в которой Венгрия не признается "полной демократией".

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга (Judit Varga) заявила 19 сентября, что правительство представило в парламент законопроект, призванный не допустить утраты миллиардов евро.

В частности, предлагается изменить законодательство о сотрудничестве Венгрии с управлением ЕС по борьбе с мошенничеством и правила работы фондов управления государственными активами.

Накануне исполнительный директор ЕС призвал задержать транш в 7,5 миллиардов евро (7,5 миллиардов долларов), обещанный Венгрии на борьбу с коррупцией, а также обеспечение прав и верховенства закона.

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