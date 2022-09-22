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ЦАМТО

МО США заключило контракт на производство барражирующих боеприпасов Switchblade для Украины

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БПЛА Switchblade 300
БПЛА Switchblade 300.
Источник изображения: © AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Alexis Moradian

ЦАМТО, 21 сентября. Минобороны США заключило контракт на производство барражирующих боеприпасов (ББ) Switchblade 600 для поставок на Украину на сумму 2,2 млн. долл.

Как передает "РИА Новости", это следует из опубликованной 20 сентября отчетности Пентагона "Действия по контрактам для Украины".

"Оборудование – Switchblade 600, сумма – 2,2 млн. долл., подрядчик – AeroVironment", – указано в документе. Согласно отчетности, контракт был заключен 15 сентября.

По данным Defence News, американские военные планировали заключить контракт на производство и поставку Украине 10 усовершенствованных ББ Switchblade 600 в сентябре спустя пять месяцев после объявления о выделении Киеву указанной военной помощи.

AeroVironment является частным предприятием, которое производит указанные барражирующие боеприпасы.

Ранее США уже направляли Киеву ББ Switchblade 300, отличающиеся от серии 600 меньшим размером и радиусом действия. Так, Switchblade 300 имеет дальность полета 10 км и может барражировать 15 мин., в то время как Switchblade 600 может преодолевать расстояние в 40 км и находиться в воздухе 40 мин., приводит агентство данные производителя.

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США
Украина
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