Боевой состав ВДВ будет наращиваться, заявил Шойгу

Глава Минобороны Шойгу заявил, что боевой состав воздушно-десантных войск будет нарастать

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Воздушно-десантные войска в ходе специальной военной операции на Украине решают самые сложные задачи, их боевой состав будет нарастать, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Согласно сайту Минобороны РФ, боевой и численный состав – это количество различных подразделений, входящих в формирование, а также численность личного состава, вооружения и техники.

"Продолжаем наращивать и совершенствовать боевой состав ВДВ в качестве основы сил быстрого реагирования", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России в среду.

По его словам, с первых дней специальной военной операции на соединения ВДВ возложены "самые сложные и ответственные задачи".

"Десантники самоотверженно выполняют свой воинский долг, неизменно проявляют стойкость и мужество. Более 10 тысяч военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, 21 удостоен звания Героя Российской Федерации", - сказал Шойгу.

По его словам, в ВДВ продолжается развитие военной инфраструктуры.

"В этом году планируется ввести в эксплуатацию более 100 зданий и сооружений в интересах четырех соединений и Рязанского воздушно-десантного училища. Это позволит обеспечить надлежащее хранение и обслуживание техники, создать комфортные бытовые условия для личного состава", - сказал министр.

Он сообщил, что на заседании будет обсуждены выполнение планов деятельности в Восточном военном округе, а также основные мероприятия и направления совершенствования организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых по заказу Минобороны.