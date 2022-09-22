Решения Путина направлены на защиту безопасности России, заявил Патрушев

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Решения, изложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к согражданам, направлены на обеспечение защиты безопасности страны и поддержке воли соотечественников самим определять свою судьбу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Ранее в среду Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

"Речь о защите суверенитета, безопасности, территориальной целостности России, о поддержке стремления и воли наших соотечественников самим определять свою судьбу", - сказал Патрушев в среду на встрече с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем в ходе двусторонних консультаций по безопасности в Москве. Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Убежден в том, что самостоятельные правительства и народы, ну и, конечно, белорусский народ будут нас в этом поддерживать", - добавил Патрушев.