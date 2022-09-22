Песков рассказал об условиях для объявления частичной мобилизации

Пресс-секретарь Песков: Путин объяснил, какие возникли условия для частичной мобилизации

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, что изменилось после его слов неделю назад, что речи о мобилизации в РФ нет, заявил, что президент РФ Владимир Путин в среду объяснил, как изменились условия: Россия фактически сталкивается с военным потенциалом НАТО и других недружественных стран.

Тринадцатого сентября Песков сообщал, отвечая на вопросы журналистов, что в тот момент о мобилизации в России "речи не идет".

"Во-первых, фразы о том, что "ни о частичной, ни о полной (мобилизации) речи не идет", я не говорил. Меня спрашивали о полной мобилизации, и я сказал, что в настоящий момент об этом речи не идет. О том, как изменились условия в ходе специальной военной операции, рассказал в своем выступлении президент Путин. Именно президент Путин рассказал о том, что фактически мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, что изменилось за неделю.

Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.