Шойгу раскрыл потери России в ходе спецоперации

Шойгу: за время спецоперации потери ВС РФ составили 5937 человек погибшими

За время спецоперации потери ВС РФ составили 5937 человек погибшими, заявил 21 сентября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе интервью.

«Не могу не сказать о потерях. Потери составляют 5937 человек. И здесь не могу еще и еще раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг», — сказал он.

Шойгу особо отметил работу медицинских работников, указав, что больше 90% раненых вернулись в строй.

В то же время боевые потери вооруженных сил Украины (ВСУ) превышают 100 тыс. человек. По словам Шойгу, Украина потеряла более половины армии.

«На начальном этапе вооруженные силы Украины представляли порядка 201–202 тыс. человек, за это время больше 100 тыс. их потерь, при этом погибших у них 61 207 человек и раненых 49 368 человек», — сказал глава Минобороны.

Ранее, 20 сентября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ в результате высокоточных ударов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожили более 120 украинских военнослужащих и три танка. Также было уничтожено более 70 националистов, свыше 15 единиц специальной военной техники и автомобилей в районах населенных пунктов Новогригоровка и Новая Одесса Николаевской области.

16 сентября Конашенков заявил, что ВСУ потеряли более 400 бойцов убитыми и ранеными в результате ударов ВС РФ в Николаевской, Харьковской областях и в ДНР.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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