Интервью министра обороны Шойгу. Трансляция

Министр обороны России Сергей Шойгу дал интервью после обращения президента России Владимира Путина. «Известия» ведут прямую трансляцию.

Ранее, 21 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что с этого дня в стране начинается частичная мобилизация. Глава государства также поддержал проведение референдумов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины. Он заверил, что Россия сделает всё, чтобы обеспечить безопасные условия их проведения.

Накануне власти республик Донбасса подписали законы о проведении референдумов о вхождении в состав РФ, оба голосования назначены на период с 23 по 27 сентября.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.