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ЦАМТО

Федеральный совет Швейцарии запросил финансирование в размере 9,64 млрд. долл. на закупку ВиВТ в 2022 ф.г.

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Военнослужащий ВС Швейцарии
Военнослужащий ВС Швейцарии.
Источник изображения: Sean Gallup/Getty

ЦАМТО, 21 сентября. Федеральный совет (правительство) Швейцарии запросил финансирование в размере 9,3 млрд. швейцарских франков (9,64 млрд. долл.) на закупку истребителей F-35A, ЗРК "Пэтриот" и реализацию других военных программ.

Как сообщает Edrmagazine.eu, в список планируемых федеральных приобретений на 2022 финансовый год вошли:

- истребители F-35A (6,035 млрд. швейцарских франков) и связанные с этим инфраструктурные строительные работы (120 млн. швейцарских франков);

- зенитные ракетные комплексы "Пэтриот" (1,987 млрд. швейцарских франков) и связанные с этим строительные работы (66 млн. швейцарских франков);

- другая армейская техника (695 млн. швейцарских франков);

- программа строительства военной инфраструктуры (349 млн. швейцарских франков).

Напомним, что Федеральное министерство обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии объявило о подписании контракта на поставку 36 истребителей F-35A "Лайтнинг-2" 19 сентября 2022 года. Общая стоимость заказа составила 6,035 млрд. швейцарских франков (максимальный бюджет на программу, одобренный гражданами Швейцарии в ходе проведенного референдума). Как планируется, поставка истребителей будет выполнена в период с 2027 по 2030 гг. Самолеты должны заменить устаревшие F/A-18 "Хорнет" и F-5 "Тайгер".

Федеральный совет Швейцарии предложил парламенту страны одобрить закупку пяти батарей ЗРК "Пэтриот" производства американской компании Raytheon 30 июня 2021 года. Проект был поддержан 174 голосами "за", при одном "против" и 13 "воздержавшихся".

Как сообщалось, при оценке систем ПВО, ЗРК "Пэтриот" превзошел SAMP/T по всем четырем основным критериям. Система обеспечивает защиту территории страны как самостоятельно, так и совместно с истребителями. ЗРК "Пэтриот" обеспечивает поражение целей на высотах более 20 км и дальностях более 50 км. При этом защита от воздушных угроз территории площадью не менее 15 тыс. кв. км может быть обеспечена с помощью пяти батарей "Пэтриот".

С точки зрения стоимости ЗРК "Пэтриот" также был признан самой малобюджетной системой. Затраты на закупку, включая инфляцию и НДС, на момент оплаты оцениваются в сумму 1,97 млрд. швейцарских франков. В сочетании с прогнозируемыми эксплуатационными расходами в течение 30 лет, общие затраты на систему "Пэтриот" составят около 3,6 млрд. швейцарских франков, что значительно меньше, чем у конкурента. Офсетные обязательство в размере 100% стоимости заказа должны быть выполнены полностью не позднее, чем через четыре года после поставки.

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Страны
США
Швейцария
Продукция
F-18
F-35A
F-5
Компании
Raytheon
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