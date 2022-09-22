В США анонсировали презентацию перспективного стелс-бомбардировщика В-21 Raider

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Военно-воздушные силы США собрались представить один из самых засекреченных самолетов – бомбардировщик B-21 Raider. Первый полет он, скорее всего, совершит уже в 2023 году, но презентация пройдет уже через два месяца, в декабре 2022 года. Об этом заявил ответственный за закупки в ВВС США Эндрю Хантер на конференции по вопросам авиации.

Как отметил представитель ВВС, пока в Пентагоне еще не определились с окончательной датой мероприятия. Но известно, что оно пройдет на предприятии корпорации Northrop Grumman в Палмдейле, Калифорния. Именно там конструируют самолет.

В пресс-релизе корпорации Northrop Grumman утверждается, что мероприятие будет только «по приглашению». Увидеть новый секретный бомбардировщик вживую смогут лишь немногочисленные избранные. При этом показывать его будут под одним углом, что позволит еще долгое время сохранять в тайне все особенности конструкции нового самолета.

Американские эксперты называют В-21 самым совершенным военным самолетом из когда-либо созданных в мире. На этот бомбардировщик нового поколения возлагаются очень большие надежды.

Напомним, что Пентагон заключил контракт на разработку В-21 с корпорацией Northrop Grumman еще в 2015 году. В настоящее время в производстве компании находится шесть стратегических ракетоносцев В-21. О том, что первый самолет уже практически готов, сообщалось еще в марте 2022 года. Тогда его отправили на проверки соответствия требованиям Военно-воздушных сил.

На 2023 год ВВС США запросили у Конгресса 5 миллиардов долларов на программу стелс-бомбардировщика В-21. Всего Пентагон рассчитывает закупить не менее 100 бомбардировщиков последнего поколения. Каждый самолет В-21 обойдется примерно в 550 млн долларов. Но с такими ценами процесс закупки растянется на длительное время.

Тем не менее, американские военные считают, что самолет стоит тех денег, в которые обойдется его строительство. Поступление на вооружение ВВС США новейших бомбардировщиков может значительно увеличить их наступательный боевой потенциал, что особенно актуально в текущей мировой ситуации, считают в Пентагоне.

Напомним, что перспективный бомбардировщик нового поколения, как ожидается, будет обладать малой заметностью, повышенной дальностью полетов и способностью нести большую нагрузку, в том числе и термоядерное оружие. Согласно официальным планам Пентагона, принять на вооружение самолет планируется в 2026-2027 гг.