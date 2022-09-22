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Известия.ru

Шойгу рассказал о ходе спецоперации на Украине

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Батурин

Шойгу: Россия ведет боевые действия не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с обращением 21 сентября и рассказал о ходе спецоперации на Украине. Глава Минобороны указал, что по факту РФ ведет боевые действия не с украинской армией, а с НАТО и коллективным Западом как таковым.


«Мы действительно воюем с коллективным Западом, когда мы говорим об этом, то имеем в виду не только поставляемое в огромных объемах вооружение, мы имеем способы борьбы с этим, но и системы связи и обработки информации, системы разведки», — сказал министр.

Шойгу добавил, что против России работает спутниковая группировка НАТО, чтобы разведать расположения подразделений Вооруженных сил РФ.

По его словам, в ходе СВО идет большая трудная боевая работа. Под контролем России находятся освобожденная Луганская Народная Республика (ЛНР), продолжается наступление в Донецкой Народной Республике (ДНР), часть Херсонской и Запорожской областей также находится под контролем.

Оружие СССР, которое было у Украины, закончилось, вычищены все склады, подчеркнул Шойгу.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по больницам, местам массового скопления людей. Ранее Москва считала это признаком бесконтрольности, однако это, наоборот, абсолютный контроль западных кураторов ВСУ, заключил министр.

Как он отметил ранее во вторник, во время спецоперации потери ВС РФ составили 5937 человек погибшими. Шойгу указал на хорошую работу медицинских работников, уточнив, что больше 90% раненых вернулись в строй. Потери Украины министр оценил в свыше 100 тыс. убитыми.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором заявил, что с этого дня в стране начинается частичная мобилизация. Мера принята для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.

Глава государства заверил, что независимость и свобода россиян обеспечены всеми средствами.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.


21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Путин Владимир
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