Армия США обречена на медленную смерть. Названа причина

Длительный и медленный упадок армии подвергает Америку опасности

Вооруженные силы США не справляются с задачами по набору личного состава, пишет экс-министр сухопутных войск в статье для Fox News. Он отмечает, что уже в 2018 году 71% из 34 миллионов молодых людей не соответствовал критериям принятия на службу. Среди причин — ожирение, наркотики и проблемы с физическим и умственным здоровьем.

Марк Эспер (Mark T. Esper)

Ожирение, наркомания, проблемы со здоровьем, преступность, недостаток образования — все это ставит под угрозу комплектование армии личным составом.

Комплектуемые по найму вооруженные силы США медленно умирают. В течение полувека после отказа от воинской обязанности вооруженные силы готовили высококачественных военнослужащих, как и обещали. От одного конфликта к другому профессиональные американские военные набирались опыта, получали все больше мотивации, и таких военнослужащих на поле боя становилось все больше.

Но сегодня вооруженные силы не справляются со своими задачами по набору личного состава. Раньше такое случалось крайне редко. Хуже всего обстоят дела в сухопутных войсках, где недобор может составить до 15 тысяч военнослужащих, а в следующем году нехватка может быть еще больше. Эксперты указывают на разные причины, такие как недостаточное денежное довольствие, отсутствие адекватных льгот, жизненные трудности, проблемы в службе, "культурные войны", COVID-19 и наличие множества вакансий на рынке труда. Даже если каждая из этих проблем будет решена, главные тенденции, обуславливающие упадок вооруженных сил, остановить не удастся.

Факт остается фактом: среди американцев в возрасте от 17 до 24 лет все меньше людей, заинтересованных в военной службе и годных для нее. Когда я в 2018 году был министром сухопутных войск, 71% из 34 миллионов молодых людей не соответствовал критериям принятия на службу, в основном из-за ожирения, употребления наркотиков, проблем с физическим и умственным здоровьем, а также причастности к совершению преступлений. Прошло четыре года, и этот процент стал еще больше. Далее, из 23% годных для службы в армии еще 10% не подходят по уровню образования. Что еще хуже, среди остающихся трех с половиной миллионов молодых американцев служить хотят всего 9% (примерно 320 тысяч человек). В нашей стране с населением в 332 миллиона эти показатели должны быть получше.

Все эти цифры имеют тенденцию к ухудшению. Объясняется это культурными тенденциями, образом жизни, а также тем, что население незнакомо с тем одним процентом людей в форме, которые его защищают. Когда в 1973 году отменили призыв в армию, большая часть молодежи была знакома с вооруженными силами через своих родственников, которые служили, могли рассказать о жизни в армии и посоветовать молодежи идти в вооруженные силы. Сегодня таких людей намного меньше. Проблему усугубили такие обстоятельства как серьезные сокращения численности вооруженных сил и количества военных баз в стране после окончания холодной войны. Со временем "пробелы в знаниях" об армии усилились, потому что гражданские редко общаются с людьми в форме. А это лишает людей возможности даже подумать о службе в вооруженных силах. Нет никакой тайны в том, что в Америке сложилась военная каста, так как почти у 80% военнослужащих есть родственники, которые служили. Все это негативно отражается на отношениях между гражданскими и военными, и нация борется с этой проблемой.

Размах и масштабы проблемы таковы, что Пентагон не в силах с ней справиться. Вооруженные силы могут принять определенные меры и принимают их, однако это помогает решить проблему лишь отчасти. Способность армии защитить страну напрямую зависит от количества добровольцев с высоким профессиональным уровнем, так что это уже общенациональная проблема, и решать ее надо на самом высоком уровне.

Это значит, что Белый дом и конгресс должны менять сложившиеся тенденции совместно. Для начала они могли бы создать двухпартийную комиссию в составе авторитетных членов, как в 1969 году поступил президент Ричард Никсон, когда он решил отказаться от призыва. На сей раз цель новой комиссии будет заключаться не в создании добровольческой профессиональной армии, а в ее спасении. Члены комиссии должны будут сосредоточиться на ключевых вопросах, таких как увеличение резерва молодых людей, годных к несению службы, и повышение интереса молодежи к службе в армии.

Комиссия также должна подумать о том, как улучшить здоровье и физическую форму американской молодежи, причем не только для удовлетворения военных потребностей. Ей надо пересмотреть и обновить критерии годности, расширить систему вневойсковой подготовки младших офицеров резерва, создать новые возможности для общения гражданских с военными, искоренить неверные представления о военной службе, а также обеспечить вербовщикам беспрепятственный доступ во все американские вузы. Между тем, Пентагон не должен снижать стандарты, сокращать численность вооруженных сил и создавать никому не нужные воинские формирования. Нам нужна армия, которая будет выигрывать войны, и срезать углы здесь неуместно.

Президент, законодатели, а при необходимости и губернаторы должны соответствующим образом воспитывать, просвещать и вдохновлять нашу молодежь, следя за ее потребностями, рассказывая о достоинствах военной службы, а также о льготах и новых возможностях, которые открывает служба в армии. Надо обратиться за помощью к известным спортсменам, представителям шоу-бизнеса и всем тем, кто пользуется авторитетом и влиянием у американской молодежи. Солидным началом в этом плане может стать лозунг "Сохраняй здоровье, поддерживай форму, не попадай в переделки и задумайся от том, чтобы послужить стране".

Угрозы со стороны Китая и с других направлений усиливаются, и мы не можем подвергать опасности наше будущее, игнорируя данные вопросы. Для решения многих проблем требуются годы, и возврат к воинской обязанности — это не ответ. Но чтобы не допустить войны, победить, если она начнется, и оказаться в числе победителей в XXI веке, нам нужна большая и качественная армия, формируемая на добровольной основе. Это значит, что сегодняшние лидеры должны действовать без промедлений, вдохновляя молодежь и прививая молодому поколению интерес к службе.