Похоже, наконец мы можем понять решения Путина

Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсоне и Запорожье о вхождении в состав России – прямое подтверждение того, что Москва уважает международное право, отмечает американский экономист Пол Крейг Робертс. Это отличает ее от Запада, которого мировой закон не волнует, о чем свидетельствуют нападения США, НАТО и Израиля на другие страны.

Пол Крейг Робертс

Актуализация: Четвертый регион Украины, Запорожье, через три дня проведет референдум о вхождении в состав России.

Я пытался понять, почему Путин остановил активные действия России в Донбассе, тем самым передав инициативу Украине, которую та попыталась использовать при контрнаступлениях. Первое, в Херсоне, было сорвано, но второе, в районе Харькова, где российские силы были незначительными, привело к отступлению россиян.

Я также пытался понять смысл бесконечных заявлений Путина о "красных линиях", которые он никогда не претворяет в жизнь, в то время как “ограниченный конфликт” стремительно расширяется – особенно на фоне обращения Украины к Вашингтону о поставках ракет большой дальности, способных атаковать Керченский мост, российскую черноморскую военно-морскую базу в Крыму и русские города и поселки. Украина уже атаковала российские деревни вблизи своей границы, но безрезультатно, и, возможно, именно поэтому Кремль не отреагировал. Вашингтон, наблюдая за отсутствием реакции Путина на нарушение "красных линий" и пока не встречая ответа России на расширение конфликта, рассматривает возможность поставки ракет большой дальности, возможно, через третьи стороны, на Украину.

Конфликт, который при правильно проведенной кампании мог бы закончиться победой за три дня, как сказал лидер Чечни, и так бы и случилось, если бы он его возглавлял, продолжается уже шестой месяц. Никто на Западе больше не боится российских военных, которых западные СМИ бесконечно представляли как неэффективных и некомпетентных. Кремль поддерживает этот образ нытьем о том, что Россия хочет заключить соглашение, но еврей Зеленский не будет вести с ней переговоров, тем самым признавая, что Зеленский одерживает верх в конфликте. Невозможно представить себе кризис, управляемый хуже, как с виду, так и фактически, чем спецоперация Кремля на Украине.

Но теперь RT и Sputnik представляют ситуацию в ином свете. И Луганская, и Донецкая Народная Республика возобновили просьбы, по-глупому отклоненные Кремлем в 2014 году, о воссоединении с Россией, и их вряд ли можно назвать необоснованными, поскольку в Донбассе проживают русские, которые ранее были частью России. Общественный совет Херсонской области нынешней Украины также выразил желание отделиться от нее и присоединился к Общественным палатам Луганска и Донецка, призывающим к вхождению в состав России.

Путин, будучи примерным персонажем, чувствует, что не может действовать вне рамок международного права. Хотя эта его вера может разрушить Россию, поскольку никому в западном мире нет дела до международного права. Но Путин считает, что это важно.

Обращения Луганска и Донецка, которые снова зазвучали после отказа Кремля восемь лет назад и к которым присоединился Херсон, свидетельствуют о следующем. Кремль, наконец осознав, что находится в состоянии конфликта, чтобы развязать себе руки, превращает кризис в конфликт между Россией и Украиной и теми, кто в него вовлечен. Как только Донбасс снова станет частью России, действия украинской стороны станут нападениями на Россию, и, следовательно, Москва получит полное право – согласно международному закону – атаковать Украину. Такое нападение быстро положило бы конец конфликту и продемонстрировало бы, наконец, что у России все-таки есть "красные линии".

Итак, в качестве рабочей гипотезы я предполагаю следующее: до Кремля, наконец, дошло, что Россия действительно находится в состоянии конфликта, а не участвует в ограниченной полицейской операции в Донбассе, как намеревался Кремль. Чтобы юридически не быть агрессором, Кремлю необходимо превратить в агрессора Украину, приняв просьбы Луганска, Донецка и Херсона о воссоединении с Россией. Таким образом, российское наступление сдерживалось, пока подготавливалась политическая почва. Если Кремль снова откажется от воссоединения, его поведению не будет иного объяснения, кроме глупости.

У меня вызывает уважение, что Путин соблюдает закон. Но я, тем не менее, считаю, что ограничения, которые Кремль накладывает на свои действия, смехотворны. Никого на Западе не волнует международное право, о чем свидетельствуют нападения США, НАТО и Израиля на другие страны. Все, чего Кремль добился своим примерным поведением, – это затянул конфликт с Украиной до тех пор, пока он не перерос в кризис с участием США и НАТО.

Следствием российской сдержанности и нерешительности, если она сохранится, скорее всего, станет ядерная война. И именно против ядерной войны я сейчас выступаю.