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ЦАМТО

Airbus Helicopters поставит вертолеты H-125 ВС Бразилии

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Источник изображения: Фото: aviapages.com

ЦАМТО, 21 сентября. Компания Airbus Helicopters объявила о подписании через Координационную комиссию по боевой авиации ВВС Бразилии (COPAC) контракта на поставку ВС Бразилии 27 однодвигательных вертолетов H-125.

Поставка новых машин должна расширить возможности ВМС и ВВС Бразилии по обучению летного состава.

Airbus не раскрыла стоимость контракта и сроки поставки вертолетов. H-125 будут производиться на линии окончательной сборки, расположенной на заводе Helibras в Итажубе (шт.Минас-Жерайс, Бразилия), где также собираются вертолеты H-225M для ВС Бразилии. Новые вертолеты заменят устаревшие AS-350 и Белл-206, которые в настоящее время состоят на вооружении ВВС и ВМС, соответственно.

По информации командующего ВВС Бразилии Карлоса ду Алмейда Баптишта Джуниора, контракт на совместную закупку позволит реализовать проект оснащения ВВС и ВМС Бразилии современными вертолетами, которые будут эксплуатироваться в течение следующих 30 лет.

Новые вертолеты H-125 будут оборудованы стеклянной кабиной G500H TXi и многофункциональным дисплеем VEMD (Vehicle & Engine Multifunction Display), будут совместимы с очками ночного видения (NVG). Машины также получат различные типы оборудования, включая лебедку и крюк для того, чтобы подготовка летчиков максимально соответствовала возложенным на них задачам.

В настоящее время в составе ВС Бразилии эксплуатируется в общей сложности 156 вертолетов компании Airbus, размещенных на восьми базах по всей территории страны. Парк включает различные модели: от легкого семейства "Экюрэй" до многоцелевого тяжелого вертолета H-225M.

Общий налет самого продаваемого в мире вертолета H-125 превышает 37 млн. часов. В настоящее время различными заказчиками эксплуатируется более 5350 вертолетов этого типа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Продукция
AS.350
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Проекты
H225
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