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РИА Новости

Пресс-служба Кремля опубликовала указ о частичной мобилизации

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Военные учения
Военные учения.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-служба Кремля опубликовала указ о частичной мобилизации в РФ.

"Пресс-служба Кремля опубликовала Указ о частичной мобилизации в РФ", - говорится в сообщении.

"Президент России В.В. Путин подписал Указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Передаем полный текст документа", - указала пресс-служба Кремля.

РИА Новости публикует полный текст указа.

"В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ "Об обороне", от 26 февраля 1997 г. № 31-Ф3 "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" постановляю:

Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту. Установить, что уровень денежного содержания граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.

Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом.

Установить в период частичной мобилизации следующие основания увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации: а) по возрасту - по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе; б) но состоянию здоровья - в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими; в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

Правительству Российской Федерации: а) осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации; б) принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации.

Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации. Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях).Категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются Правительством Российской Федерации.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования".

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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