Путин: Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику.

"Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО", - заявил Путин в обращении к россиянам.