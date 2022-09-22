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РИА Новости

Путин: Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику.

"Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО", - заявил Путин в обращении к россиянам.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
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