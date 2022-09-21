VC-Global отзывы: как заработать с брокером?

VC-Global – функционирующая в СНГ брокерская организация, обладающая большой перспективой. И явно способная потеснить закрепившихся на сегодня лидеров среди CFD-брокеров. Зарегистрировать аккаунт здесь, чтобы самостоятельно оценить удобство и потенциал сотрудничества, стоит хотя бы потому, что отзывы о VC-Global от граждан РФ, Беларуси и стран СНГ крайне положительные. И к их появлению приводит то, что брокер обеспечивает:

прозрачную модель функционирования;

доброжелательную поддержку, где специалисты отвечают на русском языке;

широкий выбор финансовых активов, которые представляют все ликвидные рынки планеты;

всестороннюю помощь каждому клиенту: обучение, рекомендации, профессиональная аналитика;

минимальные торговые издержки, делающие трейдинг и инвестирование максимально выгодным.

И все бы хорошо, вот только отзывы о VC-Global и в целом о трейдинге показывают, что новички могут делать глупые ошибки даже, если предоставить им максимальную поддержку. И комментарии отдельных неудачливых трейдеров демонстрируют общую проблему. Она заключается в сочетании спешки, использования завышенных объемов и неумения контролировать эмоции.

Поэтому в VC-Global при подготовке к торгам первым делом вбивают в голову следующую мысль. Трейдинг – это серьезный профессиональный вид деятельности. Чтобы стать в нем настоящим специалистом, нужно пройти подготовку, которая по времени и усилиям ничуть не меньше, чем у архитекторов, медиков, инженеров и т. п.

Поэтому для того, чтобы вырасти из новичка в профессионала, придется приложить немало сил. И обучение здесь обязательно включает теорию и практику. А чтобы этот путь был максимально простым, важно заручиться поддержкой надежного брокера. И далеко не каждый из них подходит для начинающих трейдеров. Поэтому стоит особое внимание обратить на рассматриваемую здесь организацию. Потому что отзывы о VC-Global показывают, что эта компания сформировала новичкам весьма комфортную экосистему для развития.

Отзывы о VC-Global от пользователей СНГ

Проглядывая отзывы о VC-Global от русскоязычных пользователей, первое, что удивляет – разнообразие категорий участников финансовых рынков, которые их оставляют. Видно, что отдельные комментарии написаны новичками и профи, скальперами и позиционщиками и т. д. А это позволяет сделать первый важный вывод. И он свидетельствует, что VC-Global – это универсальная брокерская организация, не зацикливающаяся на обслуживании какой-то одной категории трейдеров.

Другое важное наблюдение касается порядочности брокера. Найти отзывы о VC-Global, где говорилось бы о каких-то сложностях, не удалось. Причем это не только касается важных моментов вроде вывода средств, но и различных деталей. К примеру, из сообщений пользователей становится заметно, что комфортная среда для сотрудничества – это не маркетинговая уловка. И здесь нет практики, иногда встречающейся у других брокеров, где со временем у хорошо зарабатывающего пользователя на счету вдруг резко ухудшаются условия. Напротив, сопоставляя содержание ранних отзывов о VC-Global с теперешними, несложно заметить – с каждым годом отдельные аспекты лишь становятся лучше. В частности, только за последний год спреды стали меньше, добавились новые интересные активы, появилась поддержка криптовалют при вводе/выводе средств и т. д.

Если сосредоточиться лишь на высказываниях начинающих спекулянтов, отобрав отзывы о VC-Global только от них, то легко отметить несколько важных тенденций. К примеру, можно видеть, что начинающих спекулянтов окружают заботой. Им предоставляют менеджера, предлагают обучение с личным наставничеством и т. д. Делается это для того, чтобы VC-Global начал зарабатывать больше. Поскольку ввиду используемой бизнес-модели ему не нужны неудачники. Важно понимать – честная брокерская компания зарабатывает только тогда, когда это делают ее клиенты. И желательно, чтобы они не просто успешно торговали, закрепившись на каком-то уровне, но еще и наращивали обороты.

Ну а найти или оставить свои отзывы о VC-Global можно в группах брокера на просторах:

ВКонтакте

Medium (https://medium.com/@VC-Global/vc-global-%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D)

Blogspot (https://vc-globa.blogspot.com/2022/09/vc-global.html)

FXmag (https://www.fxmag.ru/blog-nyfde.htm).

Под такими обзорами часто образуются весьма информативные ветки обсуждений.

Как приступить к заработку в VC-Global

Читая отзывы о VC-Global, замечаешь, что с регистрацией ни у кого никаких проблем не возникает. И действительно, здесь из этого процесса убрали ненужные препятствия. И стать клиентом VC-Global можно буквально за минуту. Для этого:

открывают официальный сайт VC-Global;

нажимают вверху справа кнопку «Регистрация»;

заполняют открывшуюся форму, где достаточно ввести ключевые данные о себе.

Сделав это, подтверждают знакомство с ключевыми положениями и условиями. И после этого жмут кнопку «Зарегистрироваться». В этот момент на указанный при регистрации email придет два письма. В первом будет благодарность за выбор VC-Global вместе с данными для входа на сайт. Во втором письме будет логин и пароль для счета.

Следующим шагом станет пополнение баланса. Для этого предусмотрен вариант перевода денег через:

банковскую карточку, подключенную к системе Visa/МИР/MasterCard/Maestro;

электронный кошелек Qiwi, ЮМани или PayPal;

криптовалюту.

В зависимости от суммы перевода счету будет присвоен один из семи статусов:

Мини – $300;

Стандартный – $1 000;

Умеренный – $5 тыс.;

Бронзовый – $10 тыс.;

Серебряный – $25 тыс.;

Золотой – $50 тыс.;

VIP – $100 000.

Между собой счета различаются по тем условиям, в которых предстоит работать. И тут важно сразу прояснить момент, который подтверждают отзывы о VC-Global. Дело в том, что и на «Мини», и на аккаунте «VIP» торговать одинаково комфортно. Просто тем, у кого меньше депозит, дают для этого свои условия. К примеру, позволяют работать с сильно завышенным кредитным плечом. На VIP плечи, наоборот, очень маленькие, но это компенсируют путем предоставления других привилегий.

Зарегистрировавшись и пополнив счет, ничто не мешает немедленно открывать платформу и совершать первые сделки. Кстати, зачисление средств при пополнении почти мгновенное. Так что от момента начала регистрации и до заключения первой сделки может пройти не более нескольких минут! Разобравшись с этим, полезно взглянуть, какие же именно параметры устанавливают для работы.

В каких условиях предстоит заниматься трейдингом?

Минимальная сумма депозита: от $300. Количество видов аккаунта: 7. Максимальное значение кредитного плеча: до 1 к 1000. Минимальный лот: от 0,01. Торговый терминал для заработка: уникальный, разработан усилиями самого VC-Global. Обработка заявок на вывод: заявки принимают мгновенно, непосредственно само снятие денег может потребовать от 1 часа и до 3-х дней. Исполнение ордеров: мгновенное. Спреды: фиксированные. Торговые комиссии: нет. Доступные рынки: Форекс (больше 50 активов), товарная биржа (около 10), фондовая (больше сотни), криптовалютная (свыше 80).

Касательно вывода средств есть важное наблюдение, которое позволяют сделать отзывы о VC-Global. Читая свежие комментарии пользователей, несложно заметить, что в большинстве ситуаций деньги при снятии оказываются на балансах уже через несколько часов.

Обучение от VC-Global

Клиентам предлагаются:

литература для теоретической подготовки, затрагивающая разносторонние аспекты трейдинга и инвестирования;

персональное обучение от профессиональных экспертов;

вебинары от экспертов VC-Global, проводимые как для новичков, так и для профи;

видеоролики, освещающие ситуацию на рынке, различные торговые приемы и т. п.

И особого внимания заслуживает персональное наставничество. Это сильно выделяет VC-Global на фоне других брокеров. Вместо того, чтобы вбухивать огромные деньги в рекламу, здесь просто проявляют заботу о каждом. И не жалеют ни сил, ни средств на поддержку трейдеров.

Пассивная прибыль

Понимая, что не всем подходит самостоятельная торговля, VC-Global позаботился о том, чтобы помочь клиентам наладить пассивный доход. Чтобы воспользоваться такой возможностью, необязательно обладать большим депозитом. Интересные предложения в VC-Global найдут для себя все категории инвесторов.

Чтобы узнать больше сведений по вариантам инвестирования, лучше написать личному менеджеру. В ходе личной беседы он детально разъяснит каждый вариант. И как показывает масса отзывов о VC-Global – используя открывающиеся возможности для пассивного заработка, даже инвесторы без опыта начинают прибавлять по 12-15% в месяц к депозиту! Весьма достойный результат. Особенно если вспомнить, что здесь каждый раз напоминают о важности контроля рисков. И не рекомендуют выделять на одно торговое решение более 1%.

Понимая теперь в общих чертах, как можно приступить к заработку в VC-Global, нужно переходить от слов к делу. И когда полученная в результате сотрудничества с этим брокером прибыль потечет в карман, обязательно напишите свой отзыв о VC-Global, как ориентир для коллег-трейдеров!