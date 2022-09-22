Вдохновлённая «победами Украины» Британия планирует предоставить Украине дополнительные РСЗО MLRS M270

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Британия рассматривает вариант предоставления Украине дополнительных РСЗО MLRS M270, вопрос решается на уровне правительства. Об этом сообщается на сайте кабинета министров Великобритании.

Лондон вслед за Берлином готовится объявить о передаче дополнительных РСЗО. Германия уже объявила о передаче двух дополнительных систем MARS-II, В Британии пока все на уровне разговоров. Поэтому ни о количестве планируемых к передаче РСЗО, ни о сроках пока неизвестно. Одна Лиз Трасс, занявшая кресло британского премьер-министра, намерена поддерживать Украину "до полного поражения России". По ее словам, "победы Украины" вдохновляют Британию, которая продолжит оказывать военную помощь.

Победы Украины за последние недели вдохновляют (...) Мое послание народу Украины таково: Великобритания и дальше будет за вами на каждом шагу. Ваша безопасность - наша безопасность

- заявила Трасс.

Ранее Великобритания уже передавала Украине РСЗО MLRS M270, выделив целых три комплекса вместе с боеприпасами. Поставка прошла почти одновременно с Германией, чтобы общее количество переданных комплексов смотрелось "солиднее", ведь шесть РСЗО не так теряются на фоне поставок американских комплексов HIMARS. Также британцы передавали Киеву боеприпасы M31A1, являющиеся управляемыми реактивными снарядами для РСЗО M270 с дальностью поражения до 70 км. Данные боеприпасы могут поражать точечные цели, система наведения инерциальная со спутниковой коррекцией.

Отметим, что Лондон не накладывал ни Киев никаких ограничений по применению переданных ВСУ вооружений, включая удары по российской территории.