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Военное обозрение

Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров

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Источник изображения: topwar.ru

Российская снайперская винтовка из линейки ORSIS снова установила мировой рекорд по дальности поражения цели. На этот раз при применении винтовки ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac (9,5х77 мм) удалось поразить мишень на расстоянии 5117 метров. Об этом рассказали в компании "Промтехнология", производящей снайперское оружие под брендом ORSIS.

Как пояснили в компании, задачей этих стрельб было показать возможности новой снайперской винтовки ORSIS-CT20 в калибре .375 CheyTac. Цель размером 3 на 3 метра на такой дальности поразили впервые в мире, размеры мишени были выбраны с таким учетом, чтобы ее было видно визуально. В то же время расстояние в 1,6 метра между пробоинами говорит о том, что по одиночной цели на таком расстоянии работать вряд ли получится, если только по групповой.

Дистанцию в 5 117 м таким калибром "закрыли" впервые в мире. В качестве стрелка выступил Дмитрий Иноземцев, в качестве наводчика - Александр Гаврилов и сотрудник из спецслужб. Бумажная мишень имела размеры 3 на 3 м. Расстояние между пробоинами по горизонтали 1,6 м - около 1 МОА (угловая минута), по вертикали - 1,2 м (меньше 1 МОА) при ветре 5 м/с. Что подтверждает, что по одиночной цели работать - удача, а по групповой - вполне реально

- приводит ТАСС сообщение компании.

Вариант снайперской винтовки ORSIS-CT20 под патрон калибр 9,5х77 мм, он же .375 Cheytac был создан в 2019 году, в 2020 она вышла на этап опытной эксплуатации. Данная модификация создана для стрельбы на дальние дистанции, превышающие 2 км.

Винтовки ORSIS создаются со стволами, получаемыми по методу шпалерного строгания на ЧПУ-станках. Величина допусков по глубине нарезов ствола составляет меньше 0,0025 мм, а по шагу нарезов - около 0,004 мм на 1 м. Это один из наиболее точных методов создания стволов стрелкового оружия.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Промтехнологии ГК
Проекты
2020-й год
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