Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров

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Российская снайперская винтовка из линейки ORSIS снова установила мировой рекорд по дальности поражения цели. На этот раз при применении винтовки ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac (9,5х77 мм) удалось поразить мишень на расстоянии 5117 метров. Об этом рассказали в компании "Промтехнология", производящей снайперское оружие под брендом ORSIS.
Как пояснили в компании, задачей этих стрельб было показать возможности новой снайперской винтовки ORSIS-CT20 в калибре .375 CheyTac. Цель размером 3 на 3 метра на такой дальности поразили впервые в мире, размеры мишени были выбраны с таким учетом, чтобы ее было видно визуально. В то же время расстояние в 1,6 метра между пробоинами говорит о том, что по одиночной цели на таком расстоянии работать вряд ли получится, если только по групповой.
- приводит ТАСС сообщение компании.
Вариант снайперской винтовки ORSIS-CT20 под патрон калибр 9,5х77 мм, он же .375 Cheytac был создан в 2019 году, в 2020 она вышла на этап опытной эксплуатации. Данная модификация создана для стрельбы на дальние дистанции, превышающие 2 км.
Винтовки ORSIS создаются со стволами, получаемыми по методу шпалерного строгания на ЧПУ-станках. Величина допусков по глубине нарезов ствола составляет меньше 0,0025 мм, а по шагу нарезов - около 0,004 мм на 1 м. Это один из наиболее точных методов создания стволов стрелкового оружия.