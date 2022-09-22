Концерн «Калашников» представил доработанный после СВО автомат АК-12

Автомат АК-12 после применения в специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса был доработан. Опытный образец улучшенной сборки уже представили в Минобороны, рассказал 21 сентября президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.

По его словам, состоялось несколько совещаний по эксплуатации автоматов АК-12 в ходе спецоперации. Среди предложений, которые там были озвучены, — исключить режим отсечки по два выстрела и предусмотреть возможность установки двухстороннего управления режимами огня и регулируемой щеки приклада.

«В кратчайшие сроки мы подобрали технические решения, сделали опытный образец и продемонстрировали его представителям Минобороны России. Одобренные технические решения сейчас вводятся в конструкторскую документацию автомата. АК-12 конструкции 2022 года отличается в лучшую сторону от ранее выпущенных изделий», — рассказал Лушников «РИА Новости».

Автомат АК-12 калибром 5,45 мм обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. Автомат имеет несколько планок Пикатинни для установки допоборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.

Накануне, 20 сентября, президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Предприятия ОПК должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил он.

Также президент обратил внимание, что Россия может и должна изучать захваченную на Украине технику для того, чтобы быстро и эффективно совершенствовать свою. Это нужно для наращивания возможностей России. Путин указал, что благодаря таланту, энергии специалистов оборонная отрасль России вносит огромный вклад в укрепление безопасности страны и в обновление возможностей армии и флота.