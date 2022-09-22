СМИ: Китай успешно запустил спутник Yunhai-103

Он будет осуществлять мониторинг окружающей среды, передает агентство "Синьхуа"
ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. КНР в среду успешно осуществила запуск спутника Yunhai-103 для мониторинга окружающей среды. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
По его данным, запуск состоялся в 07:15 по местному времени (02:15 мск) с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу). Аппарат был выведен в космос при помощи ракеты-носителя Long March 2D (Changzheng-2D). Как указывается в сообщении, спутник вышел на заданную орбиту, запуск признан успешным.
В сообщении отмечается, что аппарат Yunhai-103 предназначен для исследования космоса и атмосферы Земли, в том числе с целью раннего предупреждения стихийных бедствий.
Нынешний запуск стал 438-м для ракет-носителей серии Changzheng.