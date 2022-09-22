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ТАСС

СМИ: Китай успешно запустил спутник Yunhai-103

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Пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» («Великий поход-2D») с фоторазведывательным спутником «Цзяньбин-3-1» («Дозор-3-1») на космодроме Цзюцюань, 3 ноября 2003 года
Пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» («Великий поход-2D») с фоторазведывательным спутником «Цзяньбин-3-1» («Дозор-3-1») на космодроме Цзюцюань, 3 ноября 2003 года.
Источник изображения: cosmoworld.ru

Он будет осуществлять мониторинг окружающей среды, передает агентство "Синьхуа"

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. КНР в среду успешно осуществила запуск спутника Yunhai-103 для мониторинга окружающей среды. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, запуск состоялся в 07:15 по местному времени (02:15 мск) с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу). Аппарат был выведен в космос при помощи ракеты-носителя Long March 2D (Changzheng-2D). Как указывается в сообщении, спутник вышел на заданную орбиту, запуск признан успешным.

В сообщении отмечается, что аппарат Yunhai-103 предназначен для исследования космоса и атмосферы Земли, в том числе с целью раннего предупреждения стихийных бедствий.

Нынешний запуск стал 438-м для ракет-носителей серии Changzheng. 

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Страны
Китай
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