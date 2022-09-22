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ТАСС

Марио Драги назвал решение Запада помочь Украине единственно правильным выбором

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Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги в Киеве
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Natacha Pisarenko

Исполняющий обязанности премьер-министра Италии отметил, что "исход конфликта остается непредсказуемым"

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Марио Драги, исполняющий обязанности премьер-министра Италии до формирования нового правительства после выборов 25 сентября, считает решение Запада о предоставлении Украине помощи единственно верным выбором. Такую позицию он изложил во вторник, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"[Решение] помочь Украине защитить себя являлось не только правильным выбором, это был единственный выбор, соответствующий идеалам справедливости и братства, которые лежат в основе Устава ООН и резолюции, принятой Генассамблеей в самом начале конфликта", - утверждал Драги.

Он добавил, что "единство ЕС и его союзников сыграло важную роль в том, чтобы обеспечить Украине поддержку, в которой она нуждалась, и навязать России суровые издержки". По версии Драги, введенные против Москвы санкции "оказали разрушительное воздействие" на экономику РФ, а их влияние, "вероятно, будет расти со временем отчасти потому, что некоторые из них вступят в силу в ближайшие месяцы".

И.о. премьера выразил мнение, что "исход конфликта [на Украине] остается непредсказуемым", а за последнее время "Киев, похоже, получил важное стратегическое преимущество".

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал вводить против нее масштабные санкции и приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии и является долгосрочной стратегией Запада. 

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