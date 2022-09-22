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Известия.ru

Минобороны раскрыло подробности работы ремонтно-восстановительного батальона ЮВО

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Специалисты ремонтно-восстановительного батальона Южного военного округа (ЮВО) проводят средний ремонт бронетанковой и автомобильной техники на узлах и агрегатах и их техническое обслуживание, а также осуществляют эвакуацию вооружения и военной техники с мест боестолкновений в ходе спецоперации по защите Донбасса. О подробностях работы специалистов рассказало Минобороны России 21 сентября.

Ремонт гусеничной и колесной техники производится на сборном пункте поврежденных машин. Как отмечается, часть сил и средств батальона задействована для выполнения восстановительных работ непосредственно на передовой.

Ремонтные экипажи помогают механикам-водителям мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений устранять неисправность в максимально сжатые сроки. На вооружении подразделения состоят современные мастерские технического обслуживания и ремонта на базе автомобилей УРАЛ и КамАЗ отечественного производства, а также эвакуационные машины БРЭМ-1м для тяжелой гусеничной техники и тягачи КамАЗ для колесной.

Ранее, 19 августа, в российском оборонном ведомстве рассказали о работе специалистов ремонтных подразделений Западного военного округа по восстановлению и ремонту военной техники в полевых условиях. Отмечалось, что для бесперебойного ремонта организованы специальные пункты.

Поломки у техники, уточнили в Минобороны, в основном заключались в стартере. Есть и специфические проблемы от частой стрельбы: например, изнашиваются противооткатные устройства.

До этого, 1 августа, Минобороны России опубликовало кадры работы подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа. Отмечалось, что, в частности, силами специалистов МТО развернуты мобильные полевые кухни, каждая из которых позволяет накормить до 200 человек.

В июле корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал кадры работы ремонтных частей, которые трудятся в пунктах дислокации подразделений ВС РФ в зоне спецоперации. Сообщалось, что военные ремонтного батальона — специалисты-универсалы, которые производят и ремонт, и обслуживание боевой техники в короткие сроки, чтобы как можно скорее машины вернулись в строй на передовую.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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