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ТАСС

НАТО: референдумы на освобожденных территориях не изменят природу конфликта на Украине

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/Bernat Armangue

Йенс Столтенберг заявил, что такие голосования "не имеют легитимности"

ТАСС, 21 сентября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что референдумы по вопросу о вхождении в состав России на освобожденных территориях не изменят характер конфликта на Украине. Об этом он заявил во вторник в интервью агентству Bloomberg.

"Такие фиктивные голосования, референдумы не имеют никакой легитимности, а потому они не меняют природу конфликта, - утверждал Столтенберг. - Это только ухудшит ситуацию, поэтому нам нужно оказывать более активную поддержку Украине".

Он отметил, что нынешний кризис "выходит далеко за пределы Украины".

Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. Голосование на всех этих территориях пройдет с 23 по 27 сентября. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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