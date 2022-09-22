НАТО: референдумы на освобожденных территориях не изменят природу конфликта на Украине

Йенс Столтенберг заявил, что такие голосования "не имеют легитимности"

ТАСС, 21 сентября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что референдумы по вопросу о вхождении в состав России на освобожденных территориях не изменят характер конфликта на Украине. Об этом он заявил во вторник в интервью агентству Bloomberg.

"Такие фиктивные голосования, референдумы не имеют никакой легитимности, а потому они не меняют природу конфликта, - утверждал Столтенберг. - Это только ухудшит ситуацию, поэтому нам нужно оказывать более активную поддержку Украине".

Он отметил, что нынешний кризис "выходит далеко за пределы Украины".

Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. Голосование на всех этих территориях пройдет с 23 по 27 сентября.