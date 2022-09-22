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ТАСС

Президент Польши утверждает, что РФ должна выплатить Украине репарации

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Анджей Дуда
Анджей Дуда.
Источник изображения: belvpo.com

Анджей Дуда отметил, что его страна продолжит действовать с целью привлечения России к ответственности за нарушение международного права

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия должна будет выплатить Украине репарации. Такую точку зрения он изложил во вторник, выступая в ходе общеполитической дискуссии в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Россия должна выплатить Украине военные репарации, и ей придется это сделать", - утверждал польский лидер, добавив, что не может быть справедливости без компенсации. "Это касается как наших дней, так и нерешенных вопросов прошлого", - сказал он, намекнув на репарации, которые его страна рассчитывает получить от Германии. "Я говорю это как польский президент, президент страны, которая пережила страшный опыт Второй мировой войны, которая была сильно разрушена, потеряла 6 млн граждан, в том числе 3 млн граждан еврейской национальности", - отметил Дуда.

"Польша не перестанет действовать с целью привлечения России к ответственности за нарушение международного права как на государственном, так и на индивидуальном уровне", - сообщил он.

По мнению польского лидера, мировое сообщество "должно использовать все компетенции и возможности, чтобы виновные были осуждены и наказаны". Он проинформировал, что Варшава уже активно сотрудничает в этом вопросе с международными судами.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал вводить против нее масштабные санкции и приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов. 

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