Войти
Вестник Мордовии

Очень редкие словенские танки М55S могут быть переданы ВСУ

210
0
0

Источник изображения: Фото: "Армейский информатор"

Словенская армия снова поделится с формированиями украинского режима своей бронетехникой. Ранее боевики ВСУ уже получили от Любляны 35 боевых машин пехоты М80А, сейчас речь идет о довольно-таки редких танках типа М55S.

Как сообщает "РГ: русское оружие", всего ожидается прибытие 28 единиц. Весной также сообщалось о возможной доставке еще югославской версии Т-72, известной как М84, но эти поставки пока отложены на неопределенный срок.

М55S являются глубокой модернизацией, как уже понятно из названия, советских средних Т-55. Работы в этом направлении при содействии израильских специалистов проводились во второй половине 90-х годов. Всего было усовершенствовано три десятка таких боевых машин.

В ходе выполнения программы не обошлось без скандалов, так первоначально предполагалось, что улучшение характеристик одного образца, обойдется в 500 000 немецких марок, но затем стоимость возросла почти в семь раз. Последний танк покинул цеха предприятия в 2001 году.

Одним из основных отличий от обычного "пятьдесят пятого" является установка вместо старого 100-мм Д-10Т2С орудия 105-мм британской пушки L7A1. Подобные работы ранее проводились в ЦАХАЛе, египетских и индийских сухопутных войсках.

Были также применены многоканальные прицелы словенской компании Fotona, которая поставляла подобное оборудование еще Югославским вооруженным силам. Появились современные средства связи, противопожарное оборудование нового поколения, датчики лазерного облучения и средства постановки аэрозольных завес.

Основная броня была усилена комплектами израильской "реактивной брони" Super Blazer. Мощность двигателя увеличена до 600 л.с. В ходовой части добавлены опорные катки, усовершенствованные гусеничные ленты.

Предполагается, что вместо М55S словенское военное ведомство получит из Германии 35 тяжелых погрузчиков и пять автомобильных цистерн.

Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Словения
Югославия
Продукция
М-84
Т-55
Т-72
Похожие новости
21.09.2022
Словения передаст Украине 28 модернизированных танков М-55S
25.04.2022
«Большой танковый обман». Как немецкие Т-72 попадут на Украину
25.04.2022
Украина столкнется с проблемой при эксплуатации словенских танков M-84
12.07.2017
Между войной и альянсом
30.06.2014
Армии стран НАТО на Западных Балканах: символическое вооружение
08.02.2012
О «похоронах» танков не может быть и речи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 05:43
  • 32478
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.09 03:15
  • 2
Карфаген, то есть «Северный поток», должен быть разрушен!
  • 22.09 03:07
  • 2
В Госдуме призвали сажать в тюрьму агитирующих жертвовать деньги противнику
  • 21.09 23:16
  • 6
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 21.09 22:44
  • 17
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 21.09 22:15
  • 51
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 21.09 21:55
  • 2
Новая книга ЦАСТ о сражениях в условиях плотной застройки. Объявляем конкурс на лучшее название
  • 21.09 21:25
  • 2
Путин заявил об эффективности российской военной техники
  • 21.09 19:38
  • 1
Путин отметил успехи вооружения РФ в противостоянии западному оружию на Украине
  • 21.09 13:51
  • 1
Американские ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине
  • 21.09 12:29
  • 5
Разработка самолёта CR929 началась практически заново
  • 21.09 07:50
  • 1
Предприятия ОПК перестраивают производство, заявил Путин
  • 20.09 23:14
  • 3
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 20.09 14:49
  • 9
Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
  • 20.09 13:41
  • 1
Компания SpaceX вывела в космос 54 спутника для сети Starlink