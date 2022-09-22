Очень редкие словенские танки М55S могут быть переданы ВСУ

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Словенская армия снова поделится с формированиями украинского режима своей бронетехникой. Ранее боевики ВСУ уже получили от Любляны 35 боевых машин пехоты М80А, сейчас речь идет о довольно-таки редких танках типа М55S.

Как сообщает "РГ: русское оружие", всего ожидается прибытие 28 единиц. Весной также сообщалось о возможной доставке еще югославской версии Т-72, известной как М84, но эти поставки пока отложены на неопределенный срок.

М55S являются глубокой модернизацией, как уже понятно из названия, советских средних Т-55. Работы в этом направлении при содействии израильских специалистов проводились во второй половине 90-х годов. Всего было усовершенствовано три десятка таких боевых машин.

В ходе выполнения программы не обошлось без скандалов, так первоначально предполагалось, что улучшение характеристик одного образца, обойдется в 500 000 немецких марок, но затем стоимость возросла почти в семь раз. Последний танк покинул цеха предприятия в 2001 году.

Одним из основных отличий от обычного "пятьдесят пятого" является установка вместо старого 100-мм Д-10Т2С орудия 105-мм британской пушки L7A1. Подобные работы ранее проводились в ЦАХАЛе, египетских и индийских сухопутных войсках.

Были также применены многоканальные прицелы словенской компании Fotona, которая поставляла подобное оборудование еще Югославским вооруженным силам. Появились современные средства связи, противопожарное оборудование нового поколения, датчики лазерного облучения и средства постановки аэрозольных завес.

Основная броня была усилена комплектами израильской "реактивной брони" Super Blazer. Мощность двигателя увеличена до 600 л.с. В ходовой части добавлены опорные катки, усовершенствованные гусеничные ленты.

Предполагается, что вместо М55S словенское военное ведомство получит из Германии 35 тяжелых погрузчиков и пять автомобильных цистерн.

Алексей Моисеев