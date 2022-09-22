Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Вооруженные формирования киевского режима задействовали переброшенные из Хорватии 130-мм орудия М-46Н1. В Сети появились изображения этих пушек, ведущих огонь у линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает "РГ: русское оружие".

Судя по имеющимся фотоматериалам, доставлены также боеприпасы, производство которых было освоено на хорватских заводах.

Первая информация о возможной доставке этих артсистем была обнародована в августе текущего года. Тогда сообщалось, что ВСУ должны получить восемнадцать штук.

Известно, что эти "сорок шестые" ранее модернизировали в ходе капитального ремонта, и с 2015 года они находились на хранении. В настоящее время имеется еще шестьдесят единиц.

Также ранее нацисты начали освоение словацких 155-мм самоходных артиллерийских установок Zuzana, являющихся глубоко модернизированной версией старых, времен ЧССР, САУ vz.77 Dana (8х8).

Они способны бить активно-реактивными снарядами на дальность 39600 метров. Автоматизированное заряжание обеспечивает шесть выстрелов в минуту. Боекомплект - сорок снарядов.

В качестве платформы применен четырехосный полноприводный автомобиль Tatra 815. Скорость по шоссе - 80 км/ч. Запас хода по топливу - 650 км. Экипаж - 4 человека.

Кроме того, сообщалось, что германские власти профинансируют изготовление для ВСУ современных колесных автоматизированных САУ RCH-155.