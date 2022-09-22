Глава Мюнхенской конференции выступил за поставку боевых танков на Украину

Кристоф Хойсген отметил, что Германия не должна осуществлять поставки в одиночку

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил за поставку на Украину тяжелых вооружений, в частности боевых танков. Такое мнение он высказал в опубликованном в среду интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать украинских военных <...>. Сюда входит и тяжелое вооружение, особенно боевые танки, которые сейчас нужны украинцам", - отметил Хойсген. Он подчеркнул, что, "конечно, Германия не должна осуществлять поставки в одиночку". "Скорее, она должна объединить усилия со странами, располагающими, например, танками Leopard", - констатировал эксперт.

Государства, по словам Хойсгена, могли бы вместе обучать украинских военных, доставлять танки и обеспечивать их техническое обслуживание. "Германии было бы неплохо взять на себя инициативу в этом процессе", - резюмировал глава Мюнхенской конференции.

На Украине требуют от Германии отправить наступательное вооружение, однако в Берлине неоднократно заявляли, что не будут принимать таких решений в одиночку. Среди входящих в правящую коалицию партий есть отдельные политики, которые находятся на стороне Киева в этом вопросе.

Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму €686 млн. Среди вооружений - самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня Mars, зенитные самоходные установки Gepard, система ПВО IRIS-T. Недавно стало известно, что ФРГ направит властям Украины еще 50 бронемашин Dingo и 2 РСЗО Mars.