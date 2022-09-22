Источник: новейший БЛА "Сириус" будет оснащаться собственным модулем спутниковой связи

Благодаря определенной доле унификации, модуль имеет возможность установки на разные беспилотные летательные аппараты

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Новейшие российские ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Сириус" по умолчанию будут оснащаться собственным модулем спутниковой связи. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Новый ударный беспилотник "Сириус" будет оснащаться собственной системой спутниковой связи", - сказал он.

Также собеседник агентства отметил, что модуль спутниковой связи имеет определенную долю унификации, поэтому может устанавливаться на разные БЛА.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В ноябре 2021 года генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков сообщал ТАСС, что БЛА "Орион" оснастят системой спутниковой связи, которую будут предлагать и другим производителям беспилотников как комплектующую.

"Сириус" (опытно-конструкторская работа "Иноходец-РУ") является дальнейшим развитием беспилотников "Орион", имеет два двигателя и увеличенную взлетную массу. Тяжелые разведывательно-ударные БЛА смогут нести управляемые и неуправляемые бомбы и ракеты. Морская версия ударного БЛА сможет выполнять роль поисково-спасательного средства и разведчика. Ранее сообщалось, что серийные поставки в российские войска "Сириусов" начнутся в 2023 году.