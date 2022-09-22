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ТАСС

Президент Перу призвал к прекращению огня на Украине

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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке во время 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке во время 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Источник изображения: © REUTERS / Mike Segar

Педро Кастильо считает, что разрешение конфликта должно произойти с помощью дипломатических переговоров

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество должно работать над разрешением конфликтов путем дипломатических переговоров. Такое мнение высказал во вторник президент Перу Педро Кастильо, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы не должны содействовать разжиганию конфликтов, мы должны сделать мир нашей целью, - сказал политик. - В связи с этим Перу вновь заявляет о необходимости договориться о прекращении огня на Украине, усилить защиту гражданского общества, пострадавшего из-за конфликта, и начать переговоры для поиска мирного решения, которое учитывало бы интересы всех сторон". Политик также назвал незаконными любые виды односторонних санкций, включая экономические, которые вводятся в обход Совета Безопасности ООН.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. 

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Перу
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Украина
Компании
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Персоны
Путин Владимир
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