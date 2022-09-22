Запуск "Луны-26", "Луны-27" и "Луны-28" могут перенести на два года

Причиной является импортозамещение, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Запуск аппаратов "Луна-26", "Луна-27" и "Луна-28" могут перенести на срок до двух лет из-за импортозамещения. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

Первая в истории современной России миссия на Луну", "Луна-25", ранее была перенесена на 2023 год. "Перенос "Луны-25" повлиял бы [на последующие лунные проекты], но не сильно. Самая главная наша проблема на сегодня, которая оказывает принципиальное влияние, импортозамещение. Из-за этого сроки будут перенесены, может быть каждая миссия будет перенесена на год, может быть, даже на два", - сказал Митрофанов.

Ученый подчеркнул, что проблема импортозамещения связана не с тем, что существует некое импортное устройство, без которого нельзя изготовить космический аппарат. "Дело в том, что эти космические аппараты разрабатывались в условиях свободного рынка, когда вы могли выбрать и купить комплектующие с оптимальными параметрами для своей системы - подчеркнул Митрофанов. - Проблема возникает, когда вы уже разработали все системы, выпустили на них конструкторскую документацию, начали производство, ожидаете поставку комплектации - и вдруг поставщик, который в свое время не просто соглашался, а очень хотел продать какую-то свою систему, вдруг сообщает, что ее вам не продаст. Это значит, что вы должны вернуться и все переразработать заново, основываясь на том, что можете приобрести. Фактически, нас отбросила назад эта необходимость переразработки тех систем, которые уже были разработаны для этих аппаратов".

Миссия "Луна-26" должна была быть запущена в 2024 году, "Луна-27" - в 2025 году, "Луна-28" - в 2027-2028 годах.

Главная цель проекта "Луна-25" - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. В числе основных задач орбитального аппарата "Луна-26" глобальное картографирование минералогического состава Луны, топография поверхности спутника.

Научная задача "Луны-27" заключается в бурении лунного грунта на глубину до двух метров и взятие соответствующих проб, полученные образцы планируется изучить на месте. Космический аппарат "Луна-28" должен взять пробы грунта и доставить эти образцы на Землю.