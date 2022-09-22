Оборонный наказ: российский ОПК готовится нарастить производство

При модернизации военной техники необходимо тщательно изучить иностранные образцы, указал Владимир Путин

Президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. При этом глава государства отметил, что при модернизации военной техники надо тщательно изучить иностранные образцы, которые сейчас активно используются на Украине. Такие заявления Путин сделал 20 сентября на встрече с руководителями заводов ОПК. Эксперты отмечают, что отечественным промышленникам надо будет изучить РСЗО, САУ, противотанковые комплексы, БПЛА и средства разведки и связи, поставляемые странами НАТО на Украину. В этот же день союзные силы начали наступательные действия на Артемовском направлении в Донбассе.

Нарастить производство

Владимир Путин встретился в Кремле с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. Обсуждались принимаемые в отрасли меры по обеспечению потребностей Министерства обороны, реализация программ импортозамещения.

Президент особо отметил, что наша техника эффективно противостоит западным образцам вооружения, но ее надо улучшать, изучив западные образцы, которые используются на Украине.

— На поддержку нынешнего режима в Киеве, как известно, фактически брошены все запасы арсеналов НАТО. Это означает, что мы должны и можем изучать арсеналы, то, что там есть, и то, что используется против нас, качественно нарастить наши возможности и исходя из получаемого опыта совершенствовать — там, где это нужно, — нашу технику, наше вооружение. Этот процесс естественный, и, конечно, им нужно воспользоваться. Делать это при этом необходимо максимально быстро и эффективно, — сказал он.

Владимир Путин. Источник: РИА Новости/Сергей Гунеев

Также президент потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства.

В ходе специальной военной операции нашей армии и подразделениям народных республик противостоит противник с самыми современными боевыми системами стран НАТО, напомнил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Всех их надо изучать, — отметил он. — В первую очередь, речь идет об радиолокационных станциях для контрбатарейной борьбы, антидронных системах, которые могут обнаруживать и сажать беспилотники. Будут интересны реактивные системы залпового огня, которые позволяют наводить боеприпасы по заданным координатам, — те же HIMARS. Также стоит обратить внимание на высокоточные артиллерийские системы — я имею в виду не только высокоточные снаряды типа Excalibur, но и сами артустановки. На Украине используется множество типов САУ иностранного производства.

По словам эксперта, обязательно надо изучить противотанковые управляемые ракеты Javelin и NLAW.

— Причем ставка будет сделана на то, как лучше защитить отечественную бронетехнику от них, — считает он. — По итогам таких работ станет ясно, как можно улучшить защиту наших основных боевых танков. Обязательно изучат беспилотники и все те системы, которые относятся к связи и передаче информации.

Противотанковые ракетные комплексы американского производства Javelin. Источник: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Изменение работы российского ОПК неизбежно, отметил Алексей Леонков.

— В первую очередь это касается отрасли, отвечающей за выпуск боеприпасов, — уверен он. — Сейчас идет локальная операция, но даже в ее масштабах потребовалось большое количество мин, снарядов, ракет. Артиллерия, на которую сейчас легла большая нагрузка, должна получить большое количество запасных стволов. Надо насыщать войска РСЗО типа «Торнадо-С» с высокоточными боеприпасами.

По словам эксперта, характер боевых действий показал, что нам надо развивать разведывательно-огневые контуры, в которые входят БПЛА, авиация, спутники и другие составляющие.

— Те же квадракоптеры у нас отсутствовали, но боевые действия показали их эффективность, — отметил Алексей Леонков. — Их производство предстоит наладить.

На Артемовском направлении

Союзные силы начали продвижение на ключевом — Артемовском – направлении, заявил 20 сентября глава ДНР Денис Пушилин.

— Что касается Артемовского направления, то там союзные силы уже с оборонительных позиций на окраинах Артемовска перешли к новой стадии, то есть уже выдвигаются в жилые кварталы, и также уже есть определенное продвижение в районе Артемовского завода шампанских вин, — заявил он.

СВО на Украине. Источник: РИА Новости/Виктор Антонюк

Денис Пушилин также добавил, что ВФУ пытались наступать на Краснолиманском направлении.

— Краснолиманское направление: в населенных пунктах Коровий Яр, Новоселовка, Дробышево противник попытался силами двух штурмовых батальонов 95-й бригады перейти к очень активным действиям. Но атака отбита, противник понес достаточно существенные потери, — уточнил он.

Сбит Су-24

ВКС России, ракетные войска и артиллерия 20 сентября продолжали наносить массированные удары по подразделениям и резервам ВФУ, а также по военным инфраструктурным объектам.

— В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоный Оскол и Студенок Харьковской области, 93-й механизированной бригады в районе Богородичное Донецкой Народной Республики уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка и двенадцать автомобилей, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВФУ и 114-й бригады терробороны уничтожено более 70 националистов, свыше 15 единиц специальной военной техники и автомобилей.

Ударами по боевым позициям 59-й мотопехотной бригады ликвидировано до 100 военнослужащих и семь боевых бронированных машин. Кроме того, в Николаеве уничтожены цеха бронетанкового завода, в которых ремонтировали военную технику этого соединения.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожила шесть пунктов управления ВФУ, 49 артиллерийских подразделений, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 142 района сосредоточения войск.

ВВС РФ. Источник: РИА Новости/Валентин Капустин

Истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-24 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Новожеланное в ДНР.

ПВО России за сутки уничтожили двенадцать беспилотных летательных аппаратов, а также две американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе Херсона, 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также «Ольха».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 295 самолетов, 155 вертолетов, 2007 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5038 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3403 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5719 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Украинские власти продолжают провокации на Запорожской атомной электростанции.

За прошедшие сутки было зафиксировано пять артиллерийских обстрелов тепловой электроподстанции, расположенной рядом с атомной станцией. Всего украинские войска выпустили 24 артиллерийских снаряда из Никополя Днепропетровской области. В результате было повреждено одно из технических зданий. Все артподразделения ВФУ были подавлены ответным огнём. Радиационная обстановка на АЭС остаётся в норме.

Занять новые рубежи

В российском Минобороны рассказали о новых подвигах солдат и офицеров в ходе военной спецоперации.

Зенитная ракетная батарея капитана Дмитрия Поламарчука прикрывала район обороны группировки войск от воздушных ударов противника, когда Дмитрий обнаружил вражеский вертолет. Он тут же отдал приказ расчету ПЗРК на уничтожение цели. Через несколько минут Дмитрий увидел еще один вертолет и уничтожил его из переносного зенитного-ракетного комплекса.

Быстрые и четкие действия расчетов зенитно-ракетного дивизиона под руководством Дмитрия не допустили высадки десанта в тылу и нанесли значительные потери противнику, что позволило нашим войскам без потерь сменить оборонительные позиции, пояснили в военном ведомстве.

СВО на Украине. Источник: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Сержант Михаил Пронин доставлял боеприпасы и снаряжение российским подразделениям, ведущим бои. Под вражеским огнем он довез груз до места назначения, помог перенести его на позиции. Но на обратном пути он попал в засаду украинских диверсантов. Михаил выпрыгнул из машины и точным огнем уничтожил пулеметную огневую точку, после чего диверсанты отступили.

— Быстрые и решительные действия сержанта сорвали выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника в тыл обороняющимся российским войскам, что позволило им занять заранее подготовленные рубежи, — рассказали в Минобороны.

В составе экипажа боевой машины младший сержант Александр Олейников выполнял задачу по огневой поддержке российских подразделений. Во время контрнаступления противника Александр подбил три боевые единицы техники и уничтожил высадившийся из них десант.

СВО на Украине. Источник: РИА Новости

Колонна рядового Радика Оразова подвозила артиллерийские боеприпасы российским подразделениям и попала в засаду украинских диверсантов. В перестрелке Радик лично уничтожил пятерых националистов и противник, понеся потери, отступил.

В бою был поврежден автомобиль Оразова, но рядовой в кратчайшие сроки его отремонтировал, после чего колонна продолжила движение. Получив боеприпасы, артиллеристы нанесли удар по наступающим подразделениям противника, отбросив его на исходные рубежи. Когда огонь прекратился, российские военнослужащие отошли на заранее подготовленные позиции.

Благодаря личному мужеству и профессионализму Радика Оразова удалось не только избежать потерь среди личного состава, но и своевременно осуществить подвоз боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

Богдан Степовой

Андрей Федоров