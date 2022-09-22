США и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по расследованию военных преступлений

Документ был подписан по результатам встречи министра юстиции США Меррика Гарленда и генпрокурора Украины Андрея Костина

ТАСС, 21 сентября. Генеральный прокурор, министр юстиции США Меррик Гарленд и украинский генпрокурор Андрей Костин во вторник на встрече в Вашингтоне подписали меморандум о взаимопонимании по расследованию военных преступлений на Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского ведомства.

"Руководители (Гарленд и Костин - прим. ТАСС) обозначили сферы для расширения сотрудничества и подписали меморандум о взаимопонимании, который будет способствовать надлежащему сотрудничеству, координации и устранению противоречий между расследованиями и судебными преследованиями в каждой стране", - говорится в сообщении.

"Сегодня Министерство юстиции США и Генпрокуратура [Украины] объявили о решении более тесно сотрудничать для определения, задержания и привлечения к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям и злодеяниям на Украине", - прокомментировал Гарленд.