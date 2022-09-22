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ТАСС

На космической станции Orbital Reef снимут научно-фантастический фильм

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: rostec.ru

Его действие будет разворачиваться в 2030 году

ТАСС, 20 сентября. Американские компании Blue Origin и Sierra Space заключили соглашение с американской кино- и телекомпанией Centerboro Productions о съемках фильма Helios на конструируемой компаниями космической станции Orbital Reef. Сообщение об этом опубликовано во вторник на сайте космической станции.

"Команда [станции] Orbital Reef, возглавляемая партнерами Blue Origin и Sierra Space, сегодня на 73-м Международном конгрессе астронавтики объявила о заключении перекрестного соглашения с [компанией] Centerboro Productions для съемок в художественном фильме Helios многофункциональной космической станции Orbital Reef", - говорится в сообщении.

Действие фильма будет разворачиваться в 2030 году. По сюжету, команда космического корабля Helios отправится с миссией на Международную космическую станцию (МКС). После того как МКС пострадает от мощной солнечной вспышки, перед экипажем встанет задача спасти человечество. Съемки картины начнутся в 2023 году.

Осенью 2021 года Blue Origin и Sierra Space объявили о планах построить коммерческую космическую станцию Orbital Reef. Ожидается, что станция начнет функционировать в 2027 году. 

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Страны
США
Компании
Blue Origin
Проекты
МКС
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