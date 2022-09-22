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ТАСС

Макрон считает, что продолжение конфликта на Украине несет угрозу мировой безопасности

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Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон.
Источник изображения: © AP Photo / Aurelien Morissard

Затянувшийся кризис "ведет к масштабной и постоянной конфликтной ситуации", сказал президент Франции

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что чем дольше длится конфликт на Украине, "тем большая угроза создается для европейской безопасности, а также для всего мира".

Он выразил мнение, что затянувшийся кризис "ведет к масштабной и постоянной конфликтной ситуации, при которой безопасность каждого определяется лишь соотношением сил, численностью армий, прочностью альянсов".

"Те, кто считают себя сильными, хотят подчинить тех, кого считают слабыми", - изложил свою точку зрения Макрон, добавив, что это путь "к возврату в век имперской политики и колоний". "Франция это отрицает и непрестанно ищет мира", - утверждал он. 

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