«КАМАЗ-мастер» покажет новый капотный грузовик на бахе «Холмы России»

Четыре экипажа «КАМАЗ-мастера» примут участие в бахе «Холмы России», втором этапе чемпионата России по ралли-рейдам в зачете грузовиков, который состоится 23-25 сентября, сообщает пресс-атташе команды Эрик Хайруллин.

Учитывая, что два спортивных грузовика команды будут пилотировать молодые пилоты Богдан Каримов и Игорь Чагин, ситуация в грузовом зачете выглядит весьма интригующей. Участвовать в «Холмах России» будут три грузовика белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» и три автомобиля ГАЗ от GAZ RAID SPORT. Если добавить к этому, что экипаж опытного камазовца Айрата Мардеева будет стартовать на еще необкатанном, совершенно новом грузовике капотной компоновки, то события в Ульяновске, несомненно, привлекут внимание поклонников дисциплины ралли-рейдов. Андрей Каргинов выступит на спортивном грузовике семейства К5, первый опыт управления которым он получил на бахе «Арчеда» в мае этого года.

Новый капотник камазовцев обещает стать главным ньюсмейкером этой гонки. Айрат Мардеев, курировавший работы по изготовлению новой машины отметил: «Это второе издание капотного грузовика. Первое тоже много раз дорабатывалось. Причем многие переделки в нем носили кардинальный характер. В новой машине мы изначально учли наши предыдущие ошибки. Визуально многие болельщики не смогут отличить эти две машины, но новая получилась гораздо более послушной в управлении, у нее лучше настроена подвеска, развесовка и другие параметры. Наши первые тесты показали, что у машины отличные динамические характеристики. Три гоночных дня в Ульяновской области и суммарная протяженность спецучастков 650 километров позволят испытать машину в спортивном режиме».

Внимание инженеров и механиков команды будет сосредоточено, в основном, на капотнике, но не только. Достаточно много новых технических решений применено и в машине Андрея Каргинова.

Кроме инженерных и технических задач, соревнование в Ульяновске послужит хорошим полигоном для приобретения необходимого гоночного опыта. У Богдана Каримова это будет не первая гонка за рулем КАМАЗа, а вот для Игоря Чагина ульяновская баха станет соревновательным дебютом. В составах обоих экипажей заявлены опытные спортсмены: штурман Евгений Яковлев и механик Сергей Кренев у Каримова и штурман Руслан Ахмадеев и механик Владимир Рыбаков у Чагина. Безусловно, такое соседство в кабине для молодых пилотов «КАМАЗ-мастера» будет весьма полезным.