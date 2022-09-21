Главой российско-венесуэльского «Еврофинанс Моснарбанка» избран Сергей Ярош

Сергей Ярош утвержден на должность председателя правления российско-венесуэльского банка АКБ «Еврофинанс Моснарбанк». Решение принято правлением Госкорпорации Ростех после согласования с Центробанком РФ. Ранее по решению государства банк был передан в контур управления Ростеха. До назначения Сергей Ярош возглавлял дочерний холдинг Корпорации «РТ-Проектные технологии». Одним из направлений его деятельности было продвижение российских инновационных технологий в Венесуэле.

«Российско-венесуэльский банк − прекрасный инструмент для продвижения в Латинской Америке продукции Ростеха. Наши специалисты предложили правительству Венесуэлы проекты в различных областях: от цифровых технологий для транспорта, туризма до экспорта инновационных финансовых технологий. Эти направления представляют интерес и для других стран региона. Сергей Ярош непосредственно задействован в этих проектах, он не новичок в банковском деле и доказал способность качественно и в срок решать самые непростые задачи в сложнейших условиях», − прокомментировал назначение заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров.

Помимо развития и продвижения традиционных банковских продуктов – обслуживания лиц, сопровождения операций, кредитования, инвестирования и т.д. − новый банк Ростеха будет сконцентрирован на расширении международной деятельности и решении задач по цифровой трансформации финансового сектора, в том числе с учетом санкционных ограничений.

«Многие страны мира, включая Россию, сегодня ищут надежный и безопасный финансовый инструмент для взаиморасчетов. По решению Совета Безопасности страны совместно с учеными из НИИ «Инновационные финансовые инструменты и технологии» при РЭУ им. Г.В. Плеханова мы участвуем в разработке алгоритма формирования индекса ценовой устойчивости. Это позволит создать линейку не эмиссионных финансовых инструментов и цифровых финансовых активов, не подверженных санкционным ограничениям. Решением этой задачи предстоит также заняться «Еврофинанс Моснарбанку» под руководством Сергея Яроша», − сказал Александр Назаров.

Как сообщалось ранее, в марте текущего года в соответствии с указом Президента №146 принадлежащие государству в лице Росимущества обыкновенные акции «Еврофинас Моснарбанка» в количестве 8 191 261 шт. (50,00001221%) были переданы Госкорпорации Ростех.