Войти
Ростех

Главой российско-венесуэльского «Еврофинанс Моснарбанка» избран Сергей Ярош

75
0
0

Сергей Ярош утвержден на должность председателя правления российско-венесуэльского банка АКБ «Еврофинанс Моснарбанк». Решение принято правлением Госкорпорации Ростех после согласования с Центробанком РФ. Ранее по решению государства банк был передан в контур управления Ростеха. До назначения Сергей Ярош возглавлял дочерний холдинг Корпорации «РТ-Проектные технологии». Одним из направлений его деятельности было продвижение российских инновационных технологий в Венесуэле.

«Российско-венесуэльский банк − прекрасный инструмент для продвижения в Латинской Америке продукции Ростеха. Наши специалисты предложили правительству Венесуэлы проекты в различных областях: от цифровых технологий для транспорта, туризма до экспорта инновационных финансовых технологий. Эти направления представляют интерес и для других стран региона. Сергей Ярош непосредственно задействован в этих проектах, он не новичок в банковском деле и доказал способность качественно и в срок решать самые непростые задачи в сложнейших условиях», − прокомментировал назначение заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров.

Помимо развития и продвижения традиционных банковских продуктов – обслуживания лиц, сопровождения операций, кредитования, инвестирования и т.д. − новый банк Ростеха будет сконцентрирован на расширении международной деятельности и решении задач по цифровой трансформации финансового сектора, в том числе с учетом санкционных ограничений.

«Многие страны мира, включая Россию, сегодня ищут надежный и безопасный финансовый инструмент для взаиморасчетов. По решению Совета Безопасности страны совместно с учеными из НИИ «Инновационные финансовые инструменты и технологии» при РЭУ им. Г.В. Плеханова мы участвуем в разработке алгоритма формирования индекса ценовой устойчивости. Это позволит создать линейку не эмиссионных финансовых инструментов и цифровых финансовых активов, не подверженных санкционным ограничениям. Решением этой задачи предстоит также заняться «Еврофинанс Моснарбанку» под руководством Сергея Яроша», − сказал Александр Назаров.

Как сообщалось ранее, в марте текущего года в соответствии с указом Президента №146 принадлежащие государству в лице Росимущества обыкновенные акции «Еврофинас Моснарбанка» в количестве 8 191 261 шт. (50,00001221%) были переданы Госкорпорации Ростех.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Венесуэла
Россия
Компании
Ростех
Похожие новости
25.12.2017
Новый рынок для российского оружия
05.09.2016
Очередь из калашникова
23.06.2015
Иранская отзывчивость
29.08.2014
Нижегородский «Полет» встретил юбилей новыми разработками
28.01.2014
"Наша задача — сохранить за Россией второе место в области поставок вооружений"
16.07.2012
В тисках гособоронзаказа
27.06.2012
В фокусе российская продукция военного назначения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.09 01:10
  • 32428
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.09 23:14
  • 3
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 20.09 22:34
  • 50
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 20.09 22:21
  • 2
Разработка самолёта CR929 началась практически заново
  • 20.09 16:23
  • 0
Эксперт о рынке сублимации в России
  • 20.09 16:23
  • 0
Рецепты «выживальщика»: с запасом сублиматов – хоть на край света
  • 20.09 14:49
  • 9
Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
  • 20.09 13:41
  • 1
Компания SpaceX вывела в космос 54 спутника для сети Starlink
  • 20.09 12:53
  • 1
Рособоронэкспорт представит российскую военную и гражданскую продукцию на выставке AAD 2022 в Южной Африке
  • 20.09 09:08
  • 1
Карфаген, то есть «Северный поток», должен быть разрушен!
  • 20.09 06:43
  • 2
Россия получит 50 истребителей пятого поколения
  • 20.09 05:33
  • 1
Bloomberg: Война на Украине показала, что США ещё не готовы к военному противостоянию с Китаем
  • 19.09 22:11
  • 8
Прибывшая в Ереван Нэнси Пелоси осудила Азербайджан и пообещала оказать поддержку Армении
  • 19.09 16:11
  • 53
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 15:39
  • 15
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS