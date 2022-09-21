В Финляндии вслед за Швецией заявили о готовности отправки своих солдат в Польшу и Прибалтику

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Финляндия рассматривает возможность отправки части своих сухопутных войск в Прибалтику и Польшу. Об этом пишет финское издание Iltalehti, ссылаясь на источники в сфере внешней политики и безопасности страны.

Речь в данном случае идет об участии финских солдат в операциях объединенных вооруженных сил НАТО, постоянно дислоцирующихся в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Кроме того, в Хельсинки также рассматривают вариант с участием финских истребителей Hornet в патрулировании воздушного пространства над странами Балтии.

В издании подчеркивают, что ранее о готовности отправить своих солдат в Прибалтику или любую другую страну-участницу НАТО в Восточной Европе заявили и в Швеции. Что характерно, в Стокгольме также готовы отправить свои JAS 39 «Грипен» для защиты неба над Прибалтикой. При этом шведская военная помощь НАТО может состоять и из кораблей для военно-морских сил альянса.

Как пишут в издании, отправка сухопутных войск Финляндией и Швецией в страны Балтии будет происходить в рамках оборонной программы альянса, стартовавшей в 2017 году.

Тогда в Литве, Латвии, Эстонии и Польше были развернуты по одному батальону, численностью более тысячи солдат каждый. Рекордсменами по численности контингента в данной программе являются США, Великобритания, Канада и Германия.

В текущем году Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в альянс. В связи с чем, как пишут в издании, власти в Стокгольме и Хельсинки считают, что участие их военных в вышеупомянутой программе было бы проявлением солидарности с другими странами-членами НАТО.

Стоит добавить, что в конце июня на мадридском саммите НАТО было принято решение об увеличении численности подразделений в Прибалтике и Польше до уровня бригады (от 3000 до 5000 солдат). Первые подкрепления из Германии уже прибыли в Литву 4 сентября.