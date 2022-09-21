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ТАСС

Новый спецкор ТАСС на МКС получил вводные по работе журналистом

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Астронавт НАСА Франциско Рубио, космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин
Астронавт НАСА Франциско Рубио, космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ТАСС

Космонавт Дмитрий Петелин станет третьим специальным корреспондентом агентства на Международной космической станции

БАЙКОНУР /Казахстан/, 20 сентября. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин, который станет третьим спецкором ТАСС на МКС, уже получил первые вводные и планирует проконсультироваться с коллегой Олегом Артемьевым. Об этом он сообщил во вторник во время пресс-конференции в ТАСС, которая проходит в режиме онлайн.

"Я получил первые вводные. Быть корреспондентом непросто: есть определенные правила. От штатных сотрудников ТАСС я получил первые наставления. Жду наставления от вашего корреспондента, нашего коллеги Олега Артемьева на борту станции. Я буду продолжать его работу", - сказал Петелин.

По словам космонавта, первые новости начнутся с процесса передачи смены от Артемьева. Петелин также добавил, что космический талисман ТАСС Инотася уже находится на борту корабля. "Талисман уже на корабле, даже оказался там раньше экипажа", - добавил он.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "К. Э. Циолковский" ("Союз МС-22") с космодрома Байконур запланирован на 16:54 мск 21 сентября. На нем на МКС отправятся Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио. Продолжительность полета членов экипажа составит 188 суток. Это будет первый полет на "Союзе" в рамках перекрестных полетов.

Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) гендиректор ТАСС Сергей Михайлов подарил главе Роскосмоса Юрию Борисову космический талисман ТАСС (игрушку Инотасю), удостоверение спецкора ТАСС, а также брендированный комплект одежды и шевроны с надписью "ТАСС на МКС".

В ноябре прошлого года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС на орбите стал космонавт Александр Мисуркин, в марте 2022-го его сменил Олег Артемьев. Они рассказывают о жизни и работе на станции, различных экспериментах и испытаниях, присылают фото и видео с МКС.

ТАСС и Роскосмос развивают сотрудничество на протяжении многих лет, в его рамках был выпущен ряд спецпроектов о космосе, проводятся выставки и другие совместные мероприятия. В августе этого года было подписано соглашение о дистрибуции фото- и видеоконтента Роскосмоса через медиабанк ТАСС (tassphoto.com). 

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Страны
Казахстан
Франция
Продукция
Талисман
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз-2 РН
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