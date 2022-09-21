Истребители Су-27 Балтийского флота провели воздушные бои с "нарушителями" госграницы

Всего в учениях задействовали более 10 экипажей самолетов

КАЛИНИНГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. Истребители Су-27 авиасоединения морской авиации Балтийского флота приняли участие в учениях, в ходе которых летчики отработали элементы воздушного боя с "противником", а также тактику применения авиационных средств поражения, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"По замыслу учения, самолеты условного противника нарушили государственную границу Российской Федерации и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам", - рассказали в пресс-службе.

С получением сигнала о вторжении летательных аппаратов в воздушное пространство страны истребители Су-27 взлетели на перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника, а затем в ходе воздушного боя уничтожили их, отметили в пресс-службе, уточнив, что к маневрам было привлечено более 10 экипажей самолетов Су-27 Балтфлота.

"В рамках учения экипажи истребителей отработали ускоренную подготовку самолетов к вылету, выполнили парные взлеты и электронные пуски управляемых ракет по воздушным целям", - сказали в пресс-службе. Полеты выполнялись как днем, так и в темное время суток.

Су-27 (по кодификации НАТО - Flanker-B, "Фланкер-Би") - многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик большого радиуса действия, разработанный в ОКБ Сухого. Самолет вооружается ракетами "воздух - воздух" и "воздух - поверхность" разных типов, также на нем установлена автоматическая авиационная пушка калибра 30 мм.