Афросоюз призвал создать международную посредническую группу по Украине

Председатель Афросоюза Маки Саль выразил убежденность в том, что "переговоры и дискуссия - это лучшее оружие, имеющееся сейчас в наличии для продвижения мира"

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Африканский союз выступает за мирное урегулирование на Украине и призывает создать международную посредническую группу, в работе которой готовы принять участие и африканские страны. Об этом заявил во вторник президент Сенегала, действующий председатель Афросоюза Маки Саль, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы призываем к деэскалации и прекращению боевых действий на Украине, за переговорное решение с целью избежания риска катастрофы в виде конфликта, который потенциально может стать мировым", - сказал сенегальский лидер.

Саль выразил убежденность в том, что "переговоры и дискуссия - это лучшее оружие, имеющееся сейчас в наличии для продвижения мира". "Я выступаю с призывом к созданию посреднической миссии высокого уровня, в работу которой Африканский союз готов внести свой вклад", - заявил он.