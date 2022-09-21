Космонавты экспедиции МКС-68 совершат пять выходов в открытый космос

По словам космонавта Роскосмоса Дмитрий Петелина, во время выходов они будут использовать манипулятор ERA

БАЙКОНУР /Казахстан/, 20 сентября. /ТАСС/. Пять выходов в открытый космос запланировано экипажем, который отправится на МКС 21 сентября на пилотируемом корабле "Союз МС-22". Об этом космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин сообщил во вторник во время пресс-конференции в ТАСС, которая проходит в режиме онлайн.

"Пять выходов запланировано на наш полет. Достаточно напряженная будет работа, потому что по прилете мы сразу же будем готовить свои скафандры для первого выхода. И потом с перерывами в две недели будет выполняться каждый следующий выход. Основные работы связаны с интеграцией модуля МЛМ [многофункционального лабораторного модуля] в общий вид станции. Перенос шлюзовой камеры, перенос теплообменника", - сказал он.

По словам Петелина, во время выходов космонавты будут использовать манипулятор ERA. Его оператором внутри станции будет космонавт Роскосмоса Анна Кикина. "В этом плане мы уже все отработали в гидролаборатории, теперь осталось все это осуществить в реальности", - сказал он.

Космонавт также добавил, что параллельно с основными задачами экспедиция проведет эксперименты, запуск спутников, вынос научного оборудования и замену другой технологической комплектации станции.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "К. Э. Циолковский" ("Союз МС-22") с космодрома Байконур запланирован на 16:54 мск 21 сентября. На нем на МКС отправятся Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио. Продолжительность полета членов экипажа составит 188 суток. Это будет первый полет на "Союзе" в рамках программы перекрестных полетов.